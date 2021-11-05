Ничья «Спартака» в Англии принесла клиенту букмекера больше 400 тысяч рублей

4 ноября один из игроков букмекерской компании БЕТСИТИ выиграл 441 504 рубля. Наш новый герой верил в то, что московский «Спартак» сможет отобрать очки у «Лестера» в четвертом туре Лиги Европы и поставил на ничью в этой встрече с коэффициентом 7.30. Москвичи оправдали ожидания, и клиент БЕТСИТИ получил выигрыш в размере 441 504 рубля!

«Спартак» показал отличную игру в первом матче против «Лестера». В ответной встрече первый тайм тоже получился активным, но безголевым. Острее были хозяева, которые смогли нанести шесть ударов по воротам «Спартака». Правда в створ пришелся лишь один из них. «Спартак» же в основном сидел в обороне, но надежда не покидала нашего героя.

Вторая половина встречи началась с атак гостей и уже через шесть минут принесла их болельщикам радость: Виктор Мозес удачно замкнул головой передачу с фланга от Михаила Игнатова. Однако через несколько минут забил «Лестер». Счет сравнял Даниэль Амарте.

Этот исход устраивал нашего героя, но на 75-й минуте в ворота москвичей был назначен пенальти. К мячу подошел Джейми Варди, но Александр Селихов, который всего месяц назад играл в ФНЛ за «Спартак-2», отразил удар англичанина, сохранив счет на табло и ставку клиента букмекера. Счастливчик выиграл сумму в размере 441 504 рублей.

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