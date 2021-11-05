5 ноября в 11-м туре АПЛ «Саутгемптон» сыграет с «Астон Виллой» на стадионе «Сент-Мэри». Игра начнется в 23.00, трансляцию можно будет посмотреть на интернет-платформе Okko.

«Саутгемптон» является фаворитом встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на успех хозяев можно за 2.05 — это около 47% вероятности. Ничья для этой встречи есть за 3.60. (27). Победа «Астон Виллы» котируется за 3.70 (26)

При ставке в 1000 рублей на победу «Виллы» потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ф1(-1) доступна за 3.00, а Ф2(+1) — за 1.40.

Если «Саутгемптон» сможет забить минимум два мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 1.92.

Аналогичная ставка на «Виллу» ИТБ2 (1.5) есть в линии за 2.75.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 наиболее вероятным в матче: коэффициент — 8.00.