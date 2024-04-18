Кепа помог «Реалу» в серии пенальти с «Манчестер Сити»

Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага помог тренерам мадридцев выбрать исполнителей в серии пенальти против «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

«Сливочные» победили «горожан» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 1:1 (4:3 по пенальти). Первая игра завершилась ничьей — 3:3.

По данным источника, испанский вратарь подсказал украинцу Андрею Лунину оставаться в центре ворот перед ударом Бернарду Силвы. Португалец отличился таким способом в финале Кубка английской лиги в 2019-м.

Также Кепа вместе с сыном и помощником Карло Анчелотти Давиде общался с игроками и выбирал исполнителей одиннадцатиметрового удара.

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов и встретится с «Баварией».