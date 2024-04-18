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УЕФА оштрафовал «Барселону» за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Барселону» за поведение болельщиков команды на первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2), сообщается на официальном сайте УЕФА.

Организация предъявила «Барселоне» обвинения по трем пунктам: нанесение ущерба (5 тысяч евро), запуск фейерверков (2 тысячи) и расистское поведение фанатов (25 тысяч). В общей сложности УЕФА оштрафовал клуб на 32 тысячи евро и наложил запрет на продажу билетов на следующий гостевой матч под эгидой УЕФА.

«Барселона» по сумме двух матчей (3:2, 1:4) проиграла «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов и завершила свое выступление на турнире.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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