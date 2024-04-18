Мерсон: «Реал» играл позорно, «Манчестер Сити» просто уничтожил Мадрид»

Бывший полузащитник «Арсенала» и футбольный эксперт Пол Мерсон раскритиковал игру «Реала» в ответном матче с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Сливочные» победили «горожан» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 1:1 (4:3 по пенальти). Первая игра завершилась ничьей — 3:3.

«Вчерашний матч был позором. «Манчестер Сити» сделал с «Реалом» то же самое, что с «Лутоном» («Сити» разгромили соперника со счетом 5:1 — Прим. «СЭ»). Это было чистое везение, что «Реал» прошел дальше. «Сити» абсолютно уничтожил и опозорил мадридцев. Это матч стал одним из самых односторонних из тех, что я видел. «Реал» отстает от «Сити» на миллион миль», — цитирует Мерсона Sky Sports.

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов и встретится с «Баварией».