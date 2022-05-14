«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 14 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
В 29-м туре чемпионата России состоится московское дерби — «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Динамо». Матч между шестой и второй командами РПЛ начнется в 16.30 по московскому времени 14 мая. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 16.00 мск. Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бело-голубых серьезными фаворитами встречи. На победу команды Сандро Шварца коэффициент 1.86, это примерно 52% вероятности. На успех хозяев и ничью котировка одинаковая — 4.00 (24%).
Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4000 рублей в случае «мирного» исхода и 3000 рублей чистой прибыли.
Уверены, что «Локомотив» подставит бело-голубым подножку в борьбе за серебро? 1Х идет за 2.00.
Красно-зеленые много забивают и пропускают, из-за чего в семи матчах из последних десяти с участием команды Заура Хапова был пробит тотал больше 2.5 мяча. На три и более гола в предстоящей встрече котировка 1.81, на ТМ 2.5 — 2.07.
«Обе забьют» можно взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10. В четырех из пяти крайних встреч соперники обменялись голами.
Аналитики считают, что наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
3
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0