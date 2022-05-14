В 29-м туре чемпионата России состоится московское дерби — «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Динамо». Матч между шестой и второй командами РПЛ начнется в 16.30 по московскому времени 14 мая. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 16.00 мск. Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бело-голубых серьезными фаворитами встречи. На победу команды Сандро Шварца коэффициент 1.86, это примерно 52% вероятности. На успех хозяев и ничью котировка одинаковая — 4.00 (24%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4000 рублей в случае «мирного» исхода и 3000 рублей чистой прибыли.

Уверены, что «Локомотив» подставит бело-голубым подножку в борьбе за серебро? 1Х идет за 2.00.

Красно-зеленые много забивают и пропускают, из-за чего в семи матчах из последних десяти с участием команды Заура Хапова был пробит тотал больше 2.5 мяча. На три и более гола в предстоящей встрече котировка 1.81, на ТМ 2.5 — 2.07.

«Обе забьют» можно взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10. В четырех из пяти крайних встреч соперники обменялись голами.

Аналитики считают, что наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.