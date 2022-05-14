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«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 14 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 14 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Динамо» перед матчем с «Аланией» в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото ФК «Динамо»

В 29-м туре чемпионата России состоится московское дерби — «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Динамо». Матч между шестой и второй командами РПЛ начнется в 16.30 по московскому времени 14 мая. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 16.00 мск. Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают бело-голубых серьезными фаворитами встречи. На победу команды Сандро Шварца коэффициент 1.86, это примерно 52% вероятности. На успех хозяев и ничью котировка одинаковая — 4.00 (24%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4000 рублей в случае «мирного» исхода и 3000 рублей чистой прибыли.

Уверены, что «Локомотив» подставит бело-голубым подножку в борьбе за серебро? 1Х идет за 2.00.

Красно-зеленые много забивают и пропускают, из-за чего в семи матчах из последних десяти с участием команды Заура Хапова был пробит тотал больше 2.5 мяча. На три и более гола в предстоящей встрече котировка 1.81, на ТМ 2.5 — 2.07.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Челси»: супердостижение команды Клоппа под угрозой

«Обе забьют» можно взять за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10. В четырех из пяти крайних встреч соперники обменялись голами.

Аналитики считают, что наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Краснодар

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Спартак

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Краснодар

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