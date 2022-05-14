14 мая 2022 года состоится финал Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Игра на легендарном стадионе «Уэмбли» стартует в 18.45 по московскому времени. Ее обслужит арбитр Крейг Поусон.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в победу «Ливерпуля». Поставить на успех команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 46%. Выигрыш «Челси» оценен в 3.50 (27%). Ничья предложена с такой же котировкой.

Ставка в 1000 рублей на красных при благополучном исходе принесет 2150 рублей.

Три самых ожидаемых исхода матча намекают на отсутствие у «Челси» шансов победить как минимум в основное время:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа «Ливерпуля» 1:0 — за 7.40;

• успех 2:1 — за 8.40.

На то, что кубок поднимут игроки «Ливерпуля», можно поставить за 1.61. На футболистов «Челси» — за 2.40.

Также вы можете сделать ставку на количество забитых мячей:

• тотал больше 2.5 предложен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94;

• тотал больше 3.5 предложен за 3.20, ТМ 3.5 — за 1.34.

Два и более гола лондонцев оценены котировкой 2.85, меньше полутора — 1.42. У «Ливерпуля» этот рынок предложен с котировками 2.04 и 1.78 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»

Лондонцы — одна из самых сильных оппозиций «Ливерпулю» в последние годы. В последний раз команда Клоппа выиграла у «Челси» в сентябре 2020-го, а после случилась серия из четырех игр без побед в основное время. Сейчас у красных самая нервная часть сезона — в следующие две недели мерсисайдцы проведут четыре матча, в которых решится судьба трех трофеев (Кубок Англии, АПЛ и Лига чемпионов).

Синие уже проиграли «Ливерпулю» один финал в этом сезоне — в Кубке лиги в серии пенальти, при этом выглядели не хуже соперника. Скорее всего, команда Томаса Тухеля не проиграет в основное время и в этот раз.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.75.