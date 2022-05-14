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«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии 14 мая 2022 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Челси» 14 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Антонио Рюдигер («Челси»).
Фото Global Look Press

14 мая 2022 года состоится финал Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Игра на легендарном стадионе «Уэмбли» стартует в 18.45 по московскому времени. Ее обслужит арбитр Крейг Поусон.

Англия. Кубок. Финал
14 мая, 18:45. Wembley (Лондон)
Челси
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в победу «Ливерпуля». Поставить на успех команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 46%. Выигрыш «Челси» оценен в 3.50 (27%). Ничья предложена с такой же котировкой.

Ставка в 1000 рублей на красных при благополучном исходе принесет 2150 рублей.

Три самых ожидаемых исхода матча намекают на отсутствие у «Челси» шансов победить как минимум в основное время:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа «Ливерпуля» 1:0 — за 7.40;

• успех 2:1 — за 8.40.

На то, что кубок поднимут игроки «Ливерпуля», можно поставить за 1.61. На футболистов «Челси» — за 2.40.

Также вы можете сделать ставку на количество забитых мячей:

• тотал больше 2.5 предложен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94;

• тотал больше 3.5 предложен за 3.20, ТМ 3.5 — за 1.34.

Два и более гола лондонцев оценены котировкой 2.85, меньше полутора — 1.42. У «Ливерпуля» этот рынок предложен с котировками 2.04 и 1.78 соответственно.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Челси»: супердостижение команды Клоппа под угрозой

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»

Лондонцы — одна из самых сильных оппозиций «Ливерпулю» в последние годы. В последний раз команда Клоппа выиграла у «Челси» в сентябре 2020-го, а после случилась серия из четырех игр без побед в основное время. Сейчас у красных самая нервная часть сезона — в следующие две недели мерсисайдцы проведут четыре матча, в которых решится судьба трех трофеев (Кубок Англии, АПЛ и Лига чемпионов).

Синие уже проиграли «Ливерпулю» один финал в этом сезоне — в Кубке лиги в серии пенальти, при этом выглядели не хуже соперника. Скорее всего, команда Томаса Тухеля не проиграет в основное время и в этот раз.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.75.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Челси
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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 14 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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