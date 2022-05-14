«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии 14 мая 2022 года
14 мая 2022 года состоится финал Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Игра на легендарном стадионе «Уэмбли» стартует в 18.45 по московскому времени. Ее обслужит арбитр Крейг Поусон.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в победу «Ливерпуля». Поставить на успех команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 46%. Выигрыш «Челси» оценен в 3.50 (27%). Ничья предложена с такой же котировкой.
Ставка в 1000 рублей на красных при благополучном исходе принесет 2150 рублей.
Три самых ожидаемых исхода матча намекают на отсутствие у «Челси» шансов победить как минимум в основное время:
• ничья 1:1 идет за 6.50;
• победа «Ливерпуля» 1:0 — за 7.40;
• успех 2:1 — за 8.40.
На то, что кубок поднимут игроки «Ливерпуля», можно поставить за 1.61. На футболистов «Челси» — за 2.40.
Также вы можете сделать ставку на количество забитых мячей:
• тотал больше 2.5 предложен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94;
• тотал больше 3.5 предложен за 3.20, ТМ 3.5 — за 1.34.
Два и более гола лондонцев оценены котировкой 2.85, меньше полутора — 1.42. У «Ливерпуля» этот рынок предложен с котировками 2.04 и 1.78 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»
Лондонцы — одна из самых сильных оппозиций «Ливерпулю» в последние годы. В последний раз команда Клоппа выиграла у «Челси» в сентябре 2020-го, а после случилась серия из четырех игр без побед в основное время. Сейчас у красных самая нервная часть сезона — в следующие две недели мерсисайдцы проведут четыре матча, в которых решится судьба трех трофеев (Кубок Англии, АПЛ и Лига чемпионов).
Синие уже проиграли «Ливерпулю» один финал в этом сезоне — в Кубке лиги в серии пенальти, при этом выглядели не хуже соперника. Скорее всего, команда Томаса Тухеля не проиграет в основное время и в этот раз.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
3
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0