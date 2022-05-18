ЭСК РФС: Кукуян правильно назначил пенальти на 90-й минуте матча «Спартак» — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по поводу назначенного пенальти на 90-й минуте матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

По мнению ЭСК РФС, арбитр встречи Павел Кукуян правильно назначил пенальти. Также пресс-служба РФС в Telegram-канале опубликовала видеоверсию решения комиссии.

По мнению департамента судейства РФС и членов экспертно-судейской комиссии, арбитр матча «Спартак» — «Зенит» Павел Кукуян правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» в сложном эпизоде на 90-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Спартака» Александр Селихов вступил в единоборство с игроком «Зенита» Александром Ерохиным, совершив прыжок в направлении соперника, не контролируя свое тело и не учитывая опасность своих действий и их последствий. Несмотря на то, что Селихов коснулся мяча, который оставался под контролем Ерохина, вратарь одновременно с этим совершил контакт рукой с бедром соперника, после чего приземлился телом на его опорную ногу. От этого контакта нога пошла на излом, что влекло за собой опасность и риск тяжелой травмы для Ерохина. По этой причине у арбитра были все основания трактовать действия вратаря «Спартака» как безрассудные и наказуемые назначением пенальти.

С учетом работы на матче системы ВАР и продолжения активных игровых действий в очень явной атакующей ситуации внутри штрафной площади судье следовало выдержать паузу со свистком при нарушении. При этом арбитр ВАР матча Сергей Иванов правильно подтвердил решение Кукуяна по назначению 11-метрового удара и не мог вмешаться на предмет ошибочного непоказа Селихову желтой карточки", — говорится в заявлении ЭСК РФС.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России и перед заключительным туром имеет 65 очков. «Спартак» с 38 очками занимает 10-ю строчку.