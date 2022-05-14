«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 15 мая 2022 года
Главная игра 29-го тура РПЛ — битва между «Спартаком» и «Зенитом» 15 мая 2022 года. Команды встретятся на стадионе «Открытие Банк Арена» в 16.30 мск. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 16.00.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Зениту». Поставить на победу чемпиона России можно с коэффициентом 2.00, вероятность — 50%. Успех «Спартака» оценен в 3.70 (26%). Котировка на ничью чуть выше — 3.75 (24%).
Ставка в 1000 рублей на «Зенит» в случае выигрыша принесет 2000 рублей.
Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.72, меньше — за 2.12. У «Спартака» этот рынок оценен в 2.48 и 1.54 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38. ТБ 3.5 оценен в 2.46, меньше — в 1.55.
Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.56, «обе забьют — нет» идет за 2.43.
По мнению аналитиков, три самых вероятных исхода «дерби двух столиц» выглядят так:
• 1:1 — за 7.50;
• победа «Зенита» 2:1 — за 8.20;
• 1:0 — за 9.60.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»
Красно-белые проводят кошмарный сезон, но сейчас находятся в лучшей форме за год. Во второй раз в РПЛ-2021/22 и впервые при Паоло Ваноли одержали три победы подряд. Эмоциональное состояние москвичей после яркого выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России точно на подъеме, плюс игра с петербуржцами — в Москве. «Зенит» давно оформил чемпионство и готовится к каникулам, поэтому не факт, что сыграет в полную силу.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0