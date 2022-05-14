Главная игра 29-го тура РПЛ — битва между «Спартаком» и «Зенитом» 15 мая 2022 года. Команды встретятся на стадионе «Открытие Банк Арена» в 16.30 мск. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 16.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Зениту». Поставить на победу чемпиона России можно с коэффициентом 2.00, вероятность — 50%. Успех «Спартака» оценен в 3.70 (26%). Котировка на ничью чуть выше — 3.75 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «Зенит» в случае выигрыша принесет 2000 рублей.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.72, меньше — за 2.12. У «Спартака» этот рынок оценен в 2.48 и 1.54 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38. ТБ 3.5 оценен в 2.46, меньше — в 1.55.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.56, «обе забьют — нет» идет за 2.43.

По мнению аналитиков, три самых вероятных исхода «дерби двух столиц» выглядят так:

• 1:1 — за 7.50;

• победа «Зенита» 2:1 — за 8.20;

• 1:0 — за 9.60.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Красно-белые проводят кошмарный сезон, но сейчас находятся в лучшей форме за год. Во второй раз в РПЛ-2021/22 и впервые при Паоло Ваноли одержали три победы подряд. Эмоциональное состояние москвичей после яркого выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России точно на подъеме, плюс игра с петербуржцами — в Москве. «Зенит» давно оформил чемпионство и готовится к каникулам, поэтому не факт, что сыграет в полную силу.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.86.