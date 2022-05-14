Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Спартак» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 15 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Александр Соболев («Спартак»).
Фото Global Look Press

Главная игра 29-го тура РПЛ — битва между «Спартаком» и «Зенитом» 15 мая 2022 года. Команды встретятся на стадионе «Открытие Банк Арена» в 16.30 мск. Прямую трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» в 16.00.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Зениту». Поставить на победу чемпиона России можно с коэффициентом 2.00, вероятность — 50%. Успех «Спартака» оценен в 3.70 (26%). Котировка на ничью чуть выше — 3.75 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «Зенит» в случае выигрыша принесет 2000 рублей.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.72, меньше — за 2.12. У «Спартака» этот рынок оценен в 2.48 и 1.54 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.38. ТБ 3.5 оценен в 2.46, меньше — в 1.55.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.56, «обе забьют — нет» идет за 2.43.

По мнению аналитиков, три самых вероятных исхода «дерби двух столиц» выглядят так:

• 1:1 — за 7.50;

• победа «Зенита» 2:1 — за 8.20;

• 1:0 — за 9.60.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» — «Зенит»: Соболеву и Квинси не хватит сил поквитаться за 1:7 в Санкт-Петербурге

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

Красно-белые проводят кошмарный сезон, но сейчас находятся в лучшей форме за год. Во второй раз в РПЛ-2021/22 и впервые при Паоло Ваноли одержали три победы подряд. Эмоциональное состояние москвичей после яркого выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России точно на подъеме, плюс игра с петербуржцами — в Москве. «Зенит» давно оформил чемпионство и готовится к каникулам, поэтому не факт, что сыграет в полную силу.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.86.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Появилась новая допинговая империя зла. Что это за страна?
«Вашингтон» снова провалился в плей-офф НХЛ. Почему бедному Овечкину так не везет? 
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Локо» — «Динамо», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
Форвард «Локомотива» Изидор покинул стадион на костылях после матча с «Динамо»
Гильерме оценил текущий сезон «Локомотива»
Гильерме: «Вся моя карьера в России только благодаря Семину»
Гильерме начнет переговоры по новому контракту с «Локомотивом» на следующей неделе
Карпин оценил игру «Ростова» в матче с «Химками»
Гильерме: «Когда мы пришли в раздевалку, я извинился»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 14 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости