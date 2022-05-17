Юрий Лоза: «Зенит» всегда будет играть с позиции силы. Это самая богатая команда России"

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче «Спартака» и «Зенита» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

«Зенит» рвет сейчас всех на части. Это самая богатая команда России. Но там нет ни одного человека, который был бы воспитанником питерского футбола. Все игроки приобретенные, поэтому по уровню «Зенит» будет выше всех. Они всегда будут играть с позиции силы, и матч со «Спартаком» не исключение. Любая команда будет играть с ними от обороны. Поэтому нельзя говорить, что «Спартак» играл трусливо. Вряд ли кто сейчас будет играть с «Зенитом» на встречных курсах", — сказал Лоза «СЭ».

«Зенит» набрал 65 очков и остался первым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Спартак» (38 очков) идет десятым.