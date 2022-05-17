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Сегодня, 15:37

Юрий Лоза: «Зенит» всегда будет играть с позиции силы. Это самая богатая команда России"

Лоза назвал «Зенит» самой богатой командой страны
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче «Спартака» и «Зенита» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

«Зенит» рвет сейчас всех на части. Это самая богатая команда России. Но там нет ни одного человека, который был бы воспитанником питерского футбола. Все игроки приобретенные, поэтому по уровню «Зенит» будет выше всех. Они всегда будут играть с позиции силы, и матч со «Спартаком» не исключение. Любая команда будет играть с ними от обороны. Поэтому нельзя говорить, что «Спартак» играл трусливо. Вряд ли кто сейчас будет играть с «Зенитом» на встречных курсах", — сказал Лоза «СЭ».

«Зенит» набрал 65 очков и остался первым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Спартак» (38 очков) идет десятым.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Зенит

 7
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Краснодар

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Спартак

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