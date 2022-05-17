Ерохин пропустит 4-5 недель из-за травмы колена

У полузащитника «Зенита» Александра Ерохина диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

32-летний россиянин будет проходить консервативное лечение. Ориентировочный срок восстановления полузащитника 4-5 недель.

Напомним, что Ерохин получил травму в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:1).

В нынешнем сезоне он забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 39 матчах за петербуржцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.