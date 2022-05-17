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Ерохин пропустит 4-5 недель из-за травмы колена

Карен Саркисян
Корреспондент
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У полузащитника «Зенита» Александра Ерохина диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

32-летний россиянин будет проходить консервативное лечение. Ориентировочный срок восстановления полузащитника 4-5 недель.

Напомним, что Ерохин получил травму в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:1).

В нынешнем сезоне он забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 39 матчах за петербуржцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://t.me/fczenit/5320
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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