Ерохин пропустит 4-5 недель из-за травмы колена
У полузащитника «Зенита» Александра Ерохина диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
32-летний россиянин будет проходить консервативное лечение. Ориентировочный срок восстановления полузащитника 4-5 недель.
Напомним, что Ерохин получил травму в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:1).
В нынешнем сезоне он забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 39 матчах за петербуржцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: https://t.me/fczenit/5320
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|53
|
3
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|5
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|53
|
4
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|49
|
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|
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|
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|7
|9
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|
13
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|29
|6
|11
|12
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|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
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|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
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|23
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
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|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
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|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|4
|
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Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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