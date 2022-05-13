Красные слишком много позволяют соперникам у ворот Алиссона.

14 мая 2022 года «Ливерпуль» Юргена Клоппа может выиграть второй трофей в сезоне. После победы в Кубке лиги красные сыграют в решающем матче Кубка Англии — как и в первом случае, против «Челси». Игра начнется в 18.45 по московскому времени на легендарном «Уэмбли». Главным арбитром назначен 42-летний Крейг Поусон.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Челси» 14 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ливерпулю». На победу номинальных гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.04, это около 48% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.50 (27%), а успех «Челси» — в 3.60 (25%).

Уверены, что синие не выбросят белый флаг в основное время? На 1Х коэффициент 1.78.

Высока вероятность, что матч получится результативным, — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.88, на ТМ 2.5 — за 1.92.

Аналитики предвосхищают обоюдоострый футбол с голами в обе стороны, но финал Кубка лиги завершился 0:0 — победителя определили пенальти. На «обе забьют» котировка 1.75, на «обе забьют — нет» — 2.00.

Два и более гола «Челси» оценены высокими 2.80, у «Ливерпуля» тот же вариант идет за скромные 1.97.

На то, что трофей поднимут красные, коэффициент 1.55, синие — 2.45.

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и анализ финала Кубка Англии 14 мая 2022 года

«Когда ты играешь против «Ливерпуля», то знаешь, что тебя ждет — они будут атаковать на полной скорости, играть с высокой интенсивностью и высочайшим качеством, как с мячом, так и без него. Вот чего нам следует ожидать», — рассекретил соперника Томас Тухель. На самом деле немец не сказал ничего нового: энергичность и тотальный контроль ситуации — основа стиля красных.

Команда Юргена Клоппа не отходила от него и в последних матчах, но они сложились для «Ливерпуля» непросто. В конце апреля красные лишь 1:0 обыграли «Ньюкасл», чудом ушли с 0:2 против «Вильярреала» (3:2), сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и забили всего два мяча «Астон Вилле» (2:1). В чемпионате мерсисайдцы упустили важнейшие очки и за два тура до завершения чемпионата отстают от «Сити» на три балла. На домашний требл шансов почти не осталось.

Нужно брать Кубок Англии и Лигу чемпионов. Тем более в первом финале в соперниках «Челси», который сильно сдал в последний месяц. У синих были поражения от «Арсенала» (2:4) и «Эвертона» (0:1), ничьи с «МЮ» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (2:2). Разгром «Лидса» (3:0) не должен вводить в заблуждение — команда Марша стоит на вылет. Лондонцы довольно много пропускают, а еще потеряли на финал важнейшего игрока середины поля — Матео Ковачича. Если помимо хорвата из лазарета не выберется Н'Голо Канте, тогда ситуация будет плачевной, как в 2020-м — тогда синие проиграли в АПЛ 3:5. На тотал больше 2.5 гола «Ливерпуля» коэффициент 4.10.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»

Если «Ливерпуль» свой гол точно забьет, то состояние «Челси» в атаке вызывает вопросы и опасения. И все же команды должны обменяться забитыми мячами. У лондонцев ожил Лукаку, и это большая новость для поклонников команды. А у мерсисайдцев слишком часто из игры выпадает Трент — из его зоны обязательно что-то прилетит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.