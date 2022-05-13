Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«Ливерпуль» — «Челси»: супердостижение команды Клоппа под угрозой

Прогноз и ставка на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Челси» 14 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
Красные слишком много позволяют соперникам у ворот Алиссона.

14 мая 2022 года «Ливерпуль» Юргена Клоппа может выиграть второй трофей в сезоне. После победы в Кубке лиги красные сыграют в решающем матче Кубка Англии — как и в первом случае, против «Челси». Игра начнется в 18.45 по московскому времени на легендарном «Уэмбли». Главным арбитром назначен 42-летний Крейг Поусон.

Англия. Кубок. Финал
14 мая, 18:45. Wembley (Лондон)
Челси
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Челси» 14 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ливерпулю». На победу номинальных гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.04, это около 48% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.50 (27%), а успех «Челси» — в 3.60 (25%).

Уверены, что синие не выбросят белый флаг в основное время? На 1Х коэффициент 1.78.

Высока вероятность, что матч получится результативным, — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.88, на ТМ 2.5 — за 1.92.

Тимофей Маргасов (&laquo;Сочи&raquo;). «Сочи» — «Нижний Новгород»: Кержаков не остановит южан в битве за серебро

Аналитики предвосхищают обоюдоострый футбол с голами в обе стороны, но финал Кубка лиги завершился 0:0 — победителя определили пенальти. На «обе забьют» котировка 1.75, на «обе забьют — нет» — 2.00.

Два и более гола «Челси» оценены высокими 2.80, у «Ливерпуля» тот же вариант идет за скромные 1.97.

На то, что трофей поднимут красные, коэффициент 1.55, синие — 2.45.

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и анализ финала Кубка Англии 14 мая 2022 года

«Когда ты играешь против «Ливерпуля», то знаешь, что тебя ждет — они будут атаковать на полной скорости, играть с высокой интенсивностью и высочайшим качеством, как с мячом, так и без него. Вот чего нам следует ожидать», — рассекретил соперника Томас Тухель. На самом деле немец не сказал ничего нового: энергичность и тотальный контроль ситуации — основа стиля красных.

Гамид Агаларов (&laquo;Уфа&raquo;). «Уфа» — «Арсенал»: Агаларов отправит соперника в ФНЛ

Команда Юргена Клоппа не отходила от него и в последних матчах, но они сложились для «Ливерпуля» непросто. В конце апреля красные лишь 1:0 обыграли «Ньюкасл», чудом ушли с 0:2 против «Вильярреала» (3:2), сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и забили всего два мяча «Астон Вилле» (2:1). В чемпионате мерсисайдцы упустили важнейшие очки и за два тура до завершения чемпионата отстают от «Сити» на три балла. На домашний требл шансов почти не осталось.

Нужно брать Кубок Англии и Лигу чемпионов. Тем более в первом финале в соперниках «Челси», который сильно сдал в последний месяц. У синих были поражения от «Арсенала» (2:4) и «Эвертона» (0:1), ничьи с «МЮ» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (2:2). Разгром «Лидса» (3:0) не должен вводить в заблуждение — команда Марша стоит на вылет. Лондонцы довольно много пропускают, а еще потеряли на финал важнейшего игрока середины поля — Матео Ковачича. Если помимо хорвата из лазарета не выберется Н'Голо Канте, тогда ситуация будет плачевной, как в 2020-м — тогда синие проиграли в АПЛ 3:5. На тотал больше 2.5 гола «Ливерпуля» коэффициент 4.10.

Али Соу исполняет пенальти в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. «Ростов» — «Химки»: Карпин подтвердит звание лучшего тренера?

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»

Если «Ливерпуль» свой гол точно забьет, то состояние «Челси» в атаке вызывает вопросы и опасения. И все же команды должны обменяться забитыми мячами. У лондонцев ожил Лукаку, и это большая новость для поклонников команды. А у мерсисайдцев слишком часто из игры выпадает Трент — из его зоны обязательно что-то прилетит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Челси
0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Правда ли, что древние майя играли в футбол головами своих врагов. «Гонка героев», день второй
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Динамо»: Смолов добьет бывшую перед финишем чемпионата?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости