«Ливерпуль» — «Челси»: супердостижение команды Клоппа под угрозой
14 мая 2022 года «Ливерпуль» Юргена Клоппа может выиграть второй трофей в сезоне. После победы в Кубке лиги красные сыграют в решающем матче Кубка Англии — как и в первом случае, против «Челси». Игра начнется в 18.45 по московскому времени на легендарном «Уэмбли». Главным арбитром назначен 42-летний Крейг Поусон.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Челси» 14 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Ливерпулю». На победу номинальных гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.04, это около 48% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.50 (27%), а успех «Челси» — в 3.60 (25%).
Уверены, что синие не выбросят белый флаг в основное время? На 1Х коэффициент 1.78.
Высока вероятность, что матч получится результативным, — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.88, на ТМ 2.5 — за 1.92.
Аналитики предвосхищают обоюдоострый футбол с голами в обе стороны, но финал Кубка лиги завершился 0:0 — победителя определили пенальти. На «обе забьют» котировка 1.75, на «обе забьют — нет» — 2.00.
Два и более гола «Челси» оценены высокими 2.80, у «Ливерпуля» тот же вариант идет за скромные 1.97.
На то, что трофей поднимут красные, коэффициент 1.55, синие — 2.45.
«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и анализ финала Кубка Англии 14 мая 2022 года
«Когда ты играешь против «Ливерпуля», то знаешь, что тебя ждет — они будут атаковать на полной скорости, играть с высокой интенсивностью и высочайшим качеством, как с мячом, так и без него. Вот чего нам следует ожидать», — рассекретил соперника Томас Тухель. На самом деле немец не сказал ничего нового: энергичность и тотальный контроль ситуации — основа стиля красных.
Команда Юргена Клоппа не отходила от него и в последних матчах, но они сложились для «Ливерпуля» непросто. В конце апреля красные лишь 1:0 обыграли «Ньюкасл», чудом ушли с 0:2 против «Вильярреала» (3:2), сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и забили всего два мяча «Астон Вилле» (2:1). В чемпионате мерсисайдцы упустили важнейшие очки и за два тура до завершения чемпионата отстают от «Сити» на три балла. На домашний требл шансов почти не осталось.
Нужно брать Кубок Англии и Лигу чемпионов. Тем более в первом финале в соперниках «Челси», который сильно сдал в последний месяц. У синих были поражения от «Арсенала» (2:4) и «Эвертона» (0:1), ничьи с «МЮ» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (2:2). Разгром «Лидса» (3:0) не должен вводить в заблуждение — команда Марша стоит на вылет. Лондонцы довольно много пропускают, а еще потеряли на финал важнейшего игрока середины поля — Матео Ковачича. Если помимо хорвата из лазарета не выберется Н'Голо Канте, тогда ситуация будет плачевной, как в 2020-м — тогда синие проиграли в АПЛ 3:5. На тотал больше 2.5 гола «Ливерпуля» коэффициент 4.10.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»
Если «Ливерпуль» свой гол точно забьет, то состояние «Челси» в атаке вызывает вопросы и опасения. И все же команды должны обменяться забитыми мячами. У лондонцев ожил Лукаку, и это большая новость для поклонников команды. А у мерсисайдцев слишком часто из игры выпадает Трент — из его зоны обязательно что-то прилетит.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0