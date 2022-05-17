Черевченко: «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл, а у «Спартака» же перепады, то отлично, то вообще никак»

Экс-тренер «Химок» Игорь Черевченко в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» поделился мнением о положении полузащитника Зелимхана Бакаева в «Спартаке».

— Зелимхан качественный футболист. Любой тренер хочет видеть своих футболистов не только, когда он в основе выходит, но и для усиления тоже. Так что Бакаев может усилить, выйти там на замену и усилить игру команды.

И я бы не сказал, что Бакаев только на одной позиции может играть. Мы в Туле играли и в четыре защитника, он играл крайнего, иногда в нападении был. Он спокойно вписывается в любую схему. Так что нельзя утверждать, что он человек одной позиции, он разносторонний футболист. У Бакаева футбол номер один.

— Про Бакаева и Мирзова говорят, что они излишне эмоциальны в своих реакциях по отношению к раздевалке, коридору... Это правда или слухи, которые вас удивляют?

— Да, это было и в Туле. Когда я менял их во время игры они показывали свое недовольство. Говорили, что хотят играть, а я им отвечал, что это будет решать тренер. Игра заканчивалась и все, руки пожали, и никакого конфликта не было. Тихо и спокойно.

Мне кажется, что любой уважающий себя футболист так ведет, когда его меняют. Игроку надо научиться анализировать себя, и тогда он сам может понять, что не зря его поменяли.

— Как вам «Спартак» в целом?

— Еще не все у них потеряно, могут Кубок России выиграть в этом сезоне и сгладить то, что они на 10-м месте в чемпионате. Вот «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл, а у «Спартака» же перепады, то отлично, то вообще никак. Если команда стремится к чемпионству, то они должны играть более менее ровно.