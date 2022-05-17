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Черевченко: «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл, а у «Спартака» же перепады, то отлично, то вообще никак»

Черевченко поделился мнением об игру «Спартака» в сезоне РПЛ-2021/22
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер «Химок» Игорь Черевченко в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» поделился мнением о положении полузащитника Зелимхана Бакаева в «Спартаке».

— Зелимхан качественный футболист. Любой тренер хочет видеть своих футболистов не только, когда он в основе выходит, но и для усиления тоже. Так что Бакаев может усилить, выйти там на замену и усилить игру команды.

И я бы не сказал, что Бакаев только на одной позиции может играть. Мы в Туле играли и в четыре защитника, он играл крайнего, иногда в нападении был. Он спокойно вписывается в любую схему. Так что нельзя утверждать, что он человек одной позиции, он разносторонний футболист. У Бакаева футбол номер один.

— Про Бакаева и Мирзова говорят, что они излишне эмоциальны в своих реакциях по отношению к раздевалке, коридору... Это правда или слухи, которые вас удивляют?

— Да, это было и в Туле. Когда я менял их во время игры они показывали свое недовольство. Говорили, что хотят играть, а я им отвечал, что это будет решать тренер. Игра заканчивалась и все, руки пожали, и никакого конфликта не было. Тихо и спокойно.

Мне кажется, что любой уважающий себя футболист так ведет, когда его меняют. Игроку надо научиться анализировать себя, и тогда он сам может понять, что не зря его поменяли.

— Как вам «Спартак» в целом?

— Еще не все у них потеряно, могут Кубок России выиграть в этом сезоне и сгладить то, что они на 10-м месте в чемпионате. Вот «Зенит» ровно прошел чемпионат, поэтому и выиграл, а у «Спартака» же перепады, то отлично, то вообще никак. Если команда стремится к чемпионству, то они должны играть более менее ровно.

Зелимхан Бакаев
Игорь Черевченко
Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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