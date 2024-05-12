«Динамо» уже заслужило чемпионство! «Зенит» и «Краснодар», что с вами?
Если бы про этот сезон снимали сериал, ни один режиссер не подписался бы на такой ураганный сценарий. Ну так просто не бывает: на 90+2-й минуте «Динамо» прощается с шансом возглавить РПЛ и «догорает» «Балтике», а на 90+9-й празднует камбэк! И заодно — спасение чемпионской гонки, где претенденты на золото не только теряют, но и, оказывается, выгрызают очки. Три поражения за сутки — это было бы слишком.
Хотя в «Динамо» публично открестились от борьбы за титул еще месяц назад. «Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», — рассуждал Марцел Личка 19 апреля, когда его команда прошла «Оренбург» в Пути регионов, но в РПЛ увязла в серии из трех поражений подряд.
И что мы тогда говорили? «За чемпионство так не борются», «Как только появился шанс выйти на первое место, команда «поплыла», «Ментально они к золоту не готовы».
Прошло меньше месяца, а уже пора переобуваться — теперь все это касается «Зенита» и «Краснодара», но точно не «Динамо», которое теоретически может оформить титул уже в следующем туре.
Искать логическое объяснение такой ротации в топ-3 нет никакого смысла. Казалось, что «Краснодар» с «Зенитом» должны собраться. Одни не побеждают три тура подряд, другие — четыре. А у соперников больше мотивации в Кубке, чем в чемпионате.
Но что мы получаем?
Мурад Мусаев вместо рывка на первую строчку извиняется перед жителями Краснодара и уверяет, что его команда не заслуживала ни одного из трех последних результатов. Спорить сложно: например, в Самаре «быки» были ближе к поражению, а это уже минус одно очко.
Да, и с «Ахматом», и со «Спартаком» подвела реализация, но это слишком мелкий аргумент в попытках объяснить, почему команда уже три тура добровольно отказывается от чемпионства. На «Лукойл Арене» не было ни финального навала, ни паники у хозяев — команда Слишковича забила шедевр и спокойно доиграла по счету. Хотя по логике должна была страдать и отбиваться, как ЦСКА на «Газпром Арене».
Удивительно, что у «Зенита» все сломалось в самый ответственный момент: команда Семака уже столько лет играет в лучшем случае в полсилы, но, когда нужно, включается и побеждает с большим запасом. А теперь нет ни побед, ни результата, ни голов. Даже психологические ходы не помогают: на разговоры о продлении контракта Семака игроки не обращают внимания; а выжать максимум из своих возможностей становится лень даже в топ-матчах, от которых зависит первое место.
Чемпионская гонка, в которой все только теряют, а не набирают очки, — слишком неловкий финиш настолько событийного сезона. Спасибо «Динамо», которое тоже чуть все не испортило, но снова выдало концовку-триллер и взбодрило весь чемпионат.
Да, способ не слишком надежный (и «Сочи», и «Балтика» были очень близки к цели) и не то чтобы вселяющий уверенность в оставшихся матчах (шок, что можно лидировать с таким числом ошибок в обороне). Но качеством игры в атаке, умением выбираться из безвыходных ситуаций и ураганными концовками банда Лички доказала: прямо сейчас она самый достойный претендент на титул в РПЛ.
И уже его заслужила.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3