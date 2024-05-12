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«Динамо» уже заслужило чемпионство! «Зенит» и «Краснодар», что с вами?

«Динамо» возглавило таблицу РПЛ после 28 туров
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты «Динамо» поздравляют Нгамале с победным голом в ворота «Балтики».
Фото ФК «Динамо»
Вячеслав Грулев и Дмитрий Скопинцев радуются победе над «Балтикой».
Фото ФК «Динамо»
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Учитесь у Лички, как вырывать титул.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:3
Динамо

Если бы про этот сезон снимали сериал, ни один режиссер не подписался бы на такой ураганный сценарий. Ну так просто не бывает: на 90+2-й минуте «Динамо» прощается с шансом возглавить РПЛ и «догорает» «Балтике», а на 90+9-й празднует камбэк! И заодно — спасение чемпионской гонки, где претенденты на золото не только теряют, но и, оказывается, выгрызают очки. Три поражения за сутки — это было бы слишком.

Хотя в «Динамо» публично открестились от борьбы за титул еще месяц назад. «Как бы грустно ни было, но наша гонка с «Зенитом» закончилась. Надо стараться сохранить третье место, сейчас это наша основная задача в чемпионате. И бороться дальше в Кубке России, чтобы выйти в финал», — рассуждал Марцел Личка 19 апреля, когда его команда прошла «Оренбург» в Пути регионов, но в РПЛ увязла в серии из трех поражений подряд.

И что мы тогда говорили? «За чемпионство так не борются», «Как только появился шанс выйти на первое место, команда «поплыла», «Ментально они к золоту не готовы».

&laquo;Динамо&raquo; надо набрать четыре очка в&nbsp;двух матчах, чтоб стать чемпионом России. «Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два тура до конца

Прошло меньше месяца, а уже пора переобуваться — теперь все это касается «Зенита» и «Краснодара», но точно не «Динамо», которое теоретически может оформить титул уже в следующем туре.

Искать логическое объяснение такой ротации в топ-3 нет никакого смысла. Казалось, что «Краснодар» с «Зенитом» должны собраться. Одни не побеждают три тура подряд, другие — четыре. А у соперников больше мотивации в Кубке, чем в чемпионате.

Но что мы получаем?

Мурад Мусаев вместо рывка на первую строчку извиняется перед жителями Краснодара и уверяет, что его команда не заслуживала ни одного из трех последних результатов. Спорить сложно: например, в Самаре «быки» были ближе к поражению, а это уже минус одно очко.

Вячеслав Грулев и Дмитрий Скопинцев радуются победе над «Балтикой».
Фото ФК «Динамо»

Да, и с «Ахматом», и со «Спартаком» подвела реализация, но это слишком мелкий аргумент в попытках объяснить, почему команда уже три тура добровольно отказывается от чемпионства. На «Лукойл Арене» не было ни финального навала, ни паники у хозяев — команда Слишковича забила шедевр и спокойно доиграла по счету. Хотя по логике должна была страдать и отбиваться, как ЦСКА на «Газпром Арене».

Удивительно, что у «Зенита» все сломалось в самый ответственный момент: команда Семака уже столько лет играет в лучшем случае в полсилы, но, когда нужно, включается и побеждает с большим запасом. А теперь нет ни побед, ни результата, ни голов. Даже психологические ходы не помогают: на разговоры о продлении контракта Семака игроки не обращают внимания; а выжать максимум из своих возможностей становится лень даже в топ-матчах, от которых зависит первое место.

Евгений Латышонок и&nbsp;Муми Нгамале. Нгамале-Нгамале-Нгамале! «Динамо» вырывает вторую подряд фантастическую концовку и выходит в лидеры

Чемпионская гонка, в которой все только теряют, а не набирают очки, — слишком неловкий финиш настолько событийного сезона. Спасибо «Динамо», которое тоже чуть все не испортило, но снова выдало концовку-триллер и взбодрило весь чемпионат.

Да, способ не слишком надежный (и «Сочи», и «Балтика» были очень близки к цели) и не то чтобы вселяющий уверенность в оставшихся матчах (шок, что можно лидировать с таким числом ошибок в обороне). Но качеством игры в атаке, умением выбираться из безвыходных ситуаций и ураганными концовками банда Лички доказала: прямо сейчас она самый достойный претендент на титул в РПЛ.

И уже его заслужила.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Марцел Личка
30
133
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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