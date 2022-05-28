Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Ливерпуль» — «Реал»: где смотреть финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Садьо Мане, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится главный матч евросезона — в финале Лиги чемпионов столкнутся «Ливерпуль» с «Реалом». Встречу обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен, стартовый свисток которого прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал

«Ливерпуль» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Юргена Клоппа оценен коэффициентом 2.06, вероятность — примерно 47%. На победу «Реала» и ничью котировки примерно равные — 3.60 (27%) и 3.80 (26%) соответственно.

Считаете, что трофей возьмет «Реал»? Коэффициент — 2.55. Ставку на «Ливерпуль» можно сделать за 1.59.

Котировка на то, что команда Карло Анчелотти не уступит в основное время, — 1.85.

Соперники на пути к финалу показывали очень результативный футбол: в матчах «Реала» «верх» сыграл пять раз, у «Ливерпуля» — четыре из шести. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.75, на ТМ 2.5 — 2.20.

Паоло Ваноли (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» и «Динамо» — клубы-противоположности. Но финал БЕТСИТИ Кубка России расставит их по местам

Вариант «обе забьют» идет за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.24.

Пенальти по ходу основного времени можно взять за 2.50, а удаление — за 4.00. Оба события вместе — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.00.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Реал
0
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Болельщики «Ливерпуля» устроили яркий перфоманс на улицах Парижа перед финалом Лиги чемпионов
Кухарчук: «Клопп — гений, но не такой, как Юран»
Гари Невилл сомневается в победе «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов
Каррагер назвал фаворита в финале Лиги чемпионов
«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Егора Титова на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Александра Елагина на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Егора Титова на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости