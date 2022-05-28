28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится главный матч евросезона — в финале Лиги чемпионов столкнутся «Ливерпуль» с «Реалом». Встречу обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен, стартовый свисток которого прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск.

«Ливерпуль» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Юргена Клоппа оценен коэффициентом 2.06, вероятность — примерно 47%. На победу «Реала» и ничью котировки примерно равные — 3.60 (27%) и 3.80 (26%) соответственно.

Считаете, что трофей возьмет «Реал»? Коэффициент — 2.55. Ставку на «Ливерпуль» можно сделать за 1.59.

Котировка на то, что команда Карло Анчелотти не уступит в основное время, — 1.85.

Соперники на пути к финалу показывали очень результативный футбол: в матчах «Реала» «верх» сыграл пять раз, у «Ливерпуля» — четыре из шести. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.75, на ТМ 2.5 — 2.20.

Вариант «обе забьют» идет за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.24.

Пенальти по ходу основного времени можно взять за 2.50, а удаление — за 4.00. Оба события вместе — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 7.00.