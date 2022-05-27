Красно-белые возьмут реванш за неудачный сезон.

«Спартак» с трудом избежал проблем на финише РПЛ в год 100-летнего юбилея. Теперь задача команды Паоло Ваноли — извиниться перед болельщиками и преподнести им долгожданный трофей. Вы можете сделать ставку на финал с новым супербонусом в приложении БЕТСИТИ — успейте получить до 3000 рублей фрибетами по промокоду FINAL2022!

Когда состоится и где смотреть финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо»

29 мая 2022 года состоится заключительный матч российского футбольного сезона — «Спартак» сразится с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Матч состоится в «Лужниках» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт match.tv, старт трансляции — в 16.00 мск. Главным арбитром встречи назначен 38-летний арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

«Спартак» — «Динамо»: прогноз и ставка на финал БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года

«Стоит называть вещи своими именами — это один из самых неудачных сезонов в моей карьере. Год получился непростым, но, безусловно, трофей поднимет настроение. Это будет важным событием для нас в год столетия клуба», — заявил за несколько дней до финала Георгий Джикия. Болельщики и фанаты «Спартака» действительно ждали большего: как максимум — чемпионства, как минимум — медалей. Но у команды не получилось от слова «совсем» — лишь 10-е место всего в шести очках от зоны стыковых матчей.

Весь год красно-белых, несмотря на большой праздник, преследовали неудачи и склоки. Клуб подрывали изнутри и топтали снаружи, Федун был на грани того, чтобы продать актив. В этой обстановке тренерам и игрокам вариться были критически тяжело — Руй Витория не выдержал, Паоло Ваноли чудом справился с задачей не утопить клуб в ФНЛ. А заодно героически довел его до финала БЕТСИТИ Кубка России.

В решающем матче итальянцу будет противостоять антагонист — Сандро Шварц. Немецкого специалиста максимально оградили от внешних проблем и позволили работать в спокойных условиях. Клуб не сталкивался с негативом, его подпитывали нужными футболистами, и благодаря этому был достигнут результат — бело-голубые добыли первую за 14 лет медаль РПЛ и впервые за 23 года вышли в финал Кубка страны.

Надо быть честными — концовка сезона получилась кошмарной. Но серые тона еще можно разбавить яркими красками — нужно забрать трофей.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ как раз предлагают поставить на успех «Динамо» с коэффициентом 2.55, это примерно 39% вероятности исхода. На ничью в основное время котировка 3.50 (25%), на победу «Спартака» — за 2.90 (36%).

Проблемы есть у обеих команд. Жано Ананидзе за несколько дней до финала разгромил «Спартак» и его боссов в интервью, добавив негатива. Вокруг «Динамо» сгустились тучи из-за информации об уходе Шварца в «Герту». Немец все опроверг, но фон получился нездоровым.

В любом случае, напрямую влиять на исход финала будут действующие игроки, а не тренеры и бывшие футболисты. И в этой ситуации «Спартак», который был явно стабильнее на финише сезона, находится в более выгодном положении.

Прогноз от «СЭ»: победа «Спартака» с Ф(0) за коэффициент 2.06.

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