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Сегодня, 01:00

Эксперты оценили шансы «Реала» в пятый раз выиграть Суперкубок УЕФА

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тони Кроос («Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз стал победителем турнира. Триумф мадридцам принес гол Винисиуса Жуниора на 59-й минуте встречи.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
0:1
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 59 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Кейта, 77) Хендерсон (Фирмино, 77) Диас (Диогу Жота, 65) Мане Салах
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Себальос, 90) Каземиру Вальверде (Камавинга, 85) Бензема Винисиус Жуниор (Родригу, 90+3)
Предупреждения
Фабинью 62’  - 
Судьи
Тюрпен (Франция)

Благодаря успеху «Реала» стало известно, кто в августе 2022 года сыграет в Суперкубке УЕФА, который пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Соперником команды Карло Анчелотти станет немецкий «Айнтрахт». Ранее в финале Лиги Европы немецкий клуб оказался сильнее шотландского «Глазго Рейнджерс» (1:1, 5:4 в серии пенальти).

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, у кого шансы выиграть еще один трофей выше.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Суперкубка «Реал». На победу бланкос в основное время можно поставить с коэффициентом 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 4.80 (20%), успех «Айнтрахта» идет за 6.90 (11%).

На то, что обладателем Суперкубка УЕФА станет «Реал», коэффициент 1.24 (80%). На немецкий клуб — 4.10 (20%).

Считаете, что соперники не выявят победителя в основное время? Успех «Мадрида» в дополнительные 30 минут доступен за 9.00, триумф «Айнтрахта» — за 19.0.

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Вариант «матч завершится в дополнительное время» можно взять за 6.10.

Если команды доведут выяснение отношений до серии пенальти, то там шансы на победу будут близкие: 19.0 в пользу мадридцев и 18.0 — в пользу «Айнтрахта».

Футбол
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
0
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«Ливерпуль» — «Реал»: где смотреть финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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