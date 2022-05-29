Эксперты оценили шансы «Реала» в пятый раз выиграть Суперкубок УЕФА
«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз стал победителем турнира. Триумф мадридцам принес гол Винисиуса Жуниора на 59-й минуте встречи.
Благодаря успеху «Реала» стало известно, кто в августе 2022 года сыграет в Суперкубке УЕФА, который пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Соперником команды Карло Анчелотти станет немецкий «Айнтрахт». Ранее в финале Лиги Европы немецкий клуб оказался сильнее шотландского «Глазго Рейнджерс» (1:1, 5:4 в серии пенальти).
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, у кого шансы выиграть еще один трофей выше.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Суперкубка «Реал». На победу бланкос в основное время можно поставить с коэффициентом 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 4.80 (20%), успех «Айнтрахта» идет за 6.90 (11%).
На то, что обладателем Суперкубка УЕФА станет «Реал», коэффициент 1.24 (80%). На немецкий клуб — 4.10 (20%).
Считаете, что соперники не выявят победителя в основное время? Успех «Мадрида» в дополнительные 30 минут доступен за 9.00, триумф «Айнтрахта» — за 19.0.
Вариант «матч завершится в дополнительное время» можно взять за 6.10.
Если команды доведут выяснение отношений до серии пенальти, то там шансы на победу будут близкие: 19.0 в пользу мадридцев и 18.0 — в пользу «Айнтрахта».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0