Эксперты оценили шансы «Реала» в пятый раз выиграть Суперкубок УЕФА

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз стал победителем турнира. Триумф мадридцам принес гол Винисиуса Жуниора на 59-й минуте встречи.

Благодаря успеху «Реала» стало известно, кто в августе 2022 года сыграет в Суперкубке УЕФА, который пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Соперником команды Карло Анчелотти станет немецкий «Айнтрахт». Ранее в финале Лиги Европы немецкий клуб оказался сильнее шотландского «Глазго Рейнджерс» (1:1, 5:4 в серии пенальти).

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, у кого шансы выиграть еще один трофей выше.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Суперкубка «Реал». На победу бланкос в основное время можно поставить с коэффициентом 1.43, это примерно 69% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 4.80 (20%), успех «Айнтрахта» идет за 6.90 (11%).

На то, что обладателем Суперкубка УЕФА станет «Реал», коэффициент 1.24 (80%). На немецкий клуб — 4.10 (20%).

Считаете, что соперники не выявят победителя в основное время? Успех «Мадрида» в дополнительные 30 минут доступен за 9.00, триумф «Айнтрахта» — за 19.0.

Вариант «матч завершится в дополнительное время» можно взять за 6.10.

Если команды доведут выяснение отношений до серии пенальти, то там шансы на победу будут близкие: 19.0 в пользу мадридцев и 18.0 — в пользу «Айнтрахта».