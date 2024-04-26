Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о матче со «Спартаком» (0:0).

— Непросто комментировать такой матч, — говорит Газзаев. — Команды прежде всего думали об обороне. Очень осторожная игра со стороны и «Спартака», и ЦСКА. При потере мяча соперники сразу же защищались большим количеством футболистов. Очень мало остроты. О чем можно говорить, если первый удар в створ ворот был нанесен ближе к концу встречи? Дерби без ворот. Много борьбы, единоборств. Такое ощущение, что команды вышли на поле лишь с одной установкой: не проиграть! Ну вот серьезно: где это было видано, чтобы за 90 минут ЦСКА и «Спартак» пробили в створ всего по два раза?!

— Кто-то был чуть ближе к победе?

— Нет. Железобетонная ничья! Никто на победу не наиграл. При этом, конечно, такой результат соперников не устроил. Идет борьба за призовые места, а тут потеря очков.

— Поняли, как Обляков не попал в створ после ошибки Хлусевича?

— Получается, это был единственный голевой момент за весь матч! Представляете? И то он возник не в результате комбинации армейцев, а из-за грубой ошибки Хлусевича. Данный факт ярче всего говорит о характере этого дерби. Не было же розыгрыша, тонкого паса. Просто оплошность защитника красно-белых, которой не воспользовался Обляков. В целом, конечно, скучная игра. По большому счету у Акинфеева и Максименко работа появилась только ближе к финальному свистку, да и то удары были не слишком опасными, голкиперы и должны были с ними справляться. Так что дерби, увы, не впечатлило.

— Может ли ЦСКА посетовать на отсутствие Файзуллаева?

— Я уже заметил, что игра впереди не удалась обеим командам. А вот в составе армейцев мне понравился молодой центральный защитник, который заменял Рошу. Лукин. Да и слева Агапов сыграл довольно надежно. Перспектива у этих ребят просматривается. Мойзес действовал довольно плотно против Соболева. Правда, его фол на Угальде был, скажем так, на оранжевую карточку. Сложно хвалить игроков атаки. При каждой потере мяча все сразу отскакивали назад. И так все 90 минут... Тягучая игра, не зрелищная. Никто не хотел умирать!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— От Чалова и Облякова ждали большего?

— Не хочется переходить на личности. Можно говорить только об игроках обороны.

— Преобразился ли «Спартак» при Слишковиче?

— После Абаскаля, видимо, улучшился эмоциональный фон. Игроки раскрепостились. Но так часто бывает при смене тренера. А о каких-то глобальных изменениях в игре говорить не приходится. Посмотрим, как «Спартак» проведет концовку чемпионата. Результаты и повлияют на дальнейшую судьбу Слишковича.

— Кто понравился в «Спартаке»?

— Опять же, можно говорить только о защитниках. Дуарте был неплох. Вот его, наверное, и выделю.

— Что скажете о судействе Казарцева?

— Мне кажется, ему было сложно. Как-то по-разному он трактовал эпизоды. Не просматривалось единой линии. Не выдержал давления со стороны обеих команд.