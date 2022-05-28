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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Егора Титова на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года

Прогноз экспертов на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Болельщик «Ливерпуля» в Париже.
Фото Global Look Press

28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится решающий матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» постарается взять реванш у «Реала» за поражение в финале 2018 года. Встречу обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен, его свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал

«Реал» — неожиданно серьезный аутсайдер матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Карло Анчелотти оценен коэффициентом 3.60, это порядка 27% вероятности. Победу «Ливерпуля» можно взять за 2.06 (47%), ничью — за 3.80 (26%).

На то, что кубок отправится в Испанию, коэффициент 2.55. На его поездку в Англию — 1.59.

Прогноз на предстоящий финал дал экс-капитан «Спартака» и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов.

«Дождались главного матча европейского сезона. Это будет незабываемое зрелище, я в этом просто убежден. В финале сыграют две команды, которые не могут подвести болельщиков. И те и другие проявят себя в атаке. В этом даже сомневаться не стоит. Наверное, «Ливерпуль» будет больше владеть мячом. Это все-таки более молодая команда, Клопп привык играть с позиции силы. «Реал» уже не раз в этом плей-офф показывал, что для него нет проблемы сыграть вторым номером, на контратаках. Сложнейшая сетка позади — «ПСЖ», «Челси», «Ман Сити«. Ни в одном из противостояний «Реал» не был фаворитом, но он в финале. Опыт и высочайшее исполнительское мастерство два козыря «Мадрида».

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«Ливерпуль» в последнее время тратил больше сил и эмоций. Он сыграл в финале Кубка Англии, он был в нескольких минутах от чемпионства. Все это не пройдет бесследно, как мне кажется. Не рискну поставить на победу команды Клоппа. Выберу ставку, что «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча. Голов должно быть много, тут без вариантов. И 2:2 может быть, и даже 3:3«, — рассказал Титов «Рейтингу Букмекеров».

На то, что «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 гола, в букмекерской компании БЕТСИТИ можно поставить с коэффициентом 2.40.

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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Александра Елагина на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

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