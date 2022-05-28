28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится решающий матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» постарается взять реванш у «Реала» за поражение в финале 2018 года. Встречу обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен, его свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.

«Реал» — неожиданно серьезный аутсайдер матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Карло Анчелотти оценен коэффициентом 3.60, это порядка 27% вероятности. Победу «Ливерпуля» можно взять за 2.06 (47%), ничью — за 3.80 (26%).

На то, что кубок отправится в Испанию, коэффициент 2.55. На его поездку в Англию — 1.59.

Прогноз на предстоящий финал дал экс-капитан «Спартака» и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов.

«Дождались главного матча европейского сезона. Это будет незабываемое зрелище, я в этом просто убежден. В финале сыграют две команды, которые не могут подвести болельщиков. И те и другие проявят себя в атаке. В этом даже сомневаться не стоит. Наверное, «Ливерпуль» будет больше владеть мячом. Это все-таки более молодая команда, Клопп привык играть с позиции силы. «Реал» уже не раз в этом плей-офф показывал, что для него нет проблемы сыграть вторым номером, на контратаках. Сложнейшая сетка позади — «ПСЖ», «Челси», «Ман Сити«. Ни в одном из противостояний «Реал» не был фаворитом, но он в финале. Опыт и высочайшее исполнительское мастерство — два козыря «Мадрида».

«Ливерпуль» в последнее время тратил больше сил и эмоций. Он сыграл в финале Кубка Англии, он был в нескольких минутах от чемпионства. Все это не пройдет бесследно, как мне кажется. Не рискну поставить на победу команды Клоппа. Выберу ставку, что «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча. Голов должно быть много, тут без вариантов. И 2:2 может быть, и даже 3:3«, — рассказал Титов «Рейтингу Букмекеров».

На то, что «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 гола, в букмекерской компании БЕТСИТИ можно поставить с коэффициентом 2.40.