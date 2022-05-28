«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Егора Титова на финал Лиги чемпионов 28 мая 2022 года
28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоится решающий матч Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» постарается взять реванш у «Реала» за поражение в финале 2018 года. Встречу обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен, его свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.
«Реал» — неожиданно серьезный аутсайдер матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Карло Анчелотти оценен коэффициентом 3.60, это порядка 27% вероятности. Победу «Ливерпуля» можно взять за 2.06 (47%), ничью — за 3.80 (26%).
На то, что кубок отправится в Испанию, коэффициент 2.55. На его поездку в Англию — 1.59.
Прогноз на предстоящий финал дал экс-капитан «Спартака» и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов.
«Дождались главного матча европейского сезона. Это будет незабываемое зрелище, я в этом просто убежден. В финале сыграют две команды, которые не могут подвести болельщиков. И те и другие проявят себя в атаке. В этом даже сомневаться не стоит. Наверное, «Ливерпуль» будет больше владеть мячом. Это все-таки более молодая команда, Клопп привык играть с позиции силы. «Реал» уже не раз в этом плей-офф показывал, что для него нет проблемы сыграть вторым номером, на контратаках. Сложнейшая сетка позади — «ПСЖ», «Челси», «Ман Сити«. Ни в одном из противостояний «Реал» не был фаворитом, но он в финале. Опыт и высочайшее исполнительское мастерство — два козыря «Мадрида».
«Ливерпуль» в последнее время тратил больше сил и эмоций. Он сыграл в финале Кубка Англии, он был в нескольких минутах от чемпионства. Все это не пройдет бесследно, как мне кажется. Не рискну поставить на победу команды Клоппа. Выберу ставку, что «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча. Голов должно быть много, тут без вариантов. И 2:2 может быть, и даже 3:3«, — рассказал Титов «Рейтингу Букмекеров».
На то, что «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 гола, в букмекерской компании БЕТСИТИ можно поставить с коэффициентом 2.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0