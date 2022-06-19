Эксперты поделились мнением о шансах «Тампы-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли

16 июня 2022 года началась финальная серия Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». Команда Валерия Ничушкина забрала два домашних матча: первую игру выиграла в овертайме со счетом 4:3, а во второй покуражилась 7:0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение «Колорадо»: поставить на победу «Эвс» в серии можно с коэффициентом 1.15, вероятность — около 85%. Триумф команды Никиты Кучерова и Андрея Василевского идет за внушительные 5.50 (15%).

Ставка в 1000 рублей на успех «Тампы» в серии принесет 3200 рублей и чистый выигрыш в 2200 рублей.

Несмотря на букмекерские котировки, многие эксперты верят в победу «Лайтнинг». Например, главный редактор официального сайта НХЛ Брайан Комптон думает, что «Тампа» выиграет в шести матчах.

«Эвеланш» владеет прекрасной атакой, но у «Лайтнинг» лучший вратарь — Андрей Василевский. «Тампа-Бэй» уже несколько раз оказывалась в такой ситуации и знает, как довести серию до победы. Это должно быть близкое противостояние, но ожидайте, что победная серия «Молний» продолжится», — сказал Комптон.

Такого же мнения придерживается коллега Комптона — его заместитель Адам Кимельман. «У «Молний» и «Лавин» есть топовые звезды, надежная глубина состава и контролирующие игру защитники. Но у «Лайтнинг» есть вратарь Андрей Василевский и чемпионский опыт. Ни одно обстоятельство не может быть для них слишком сложным или непоправимым, поэтому они выиграют Кубок Стэнли третий год подряд», — проанализировал Кимельман.

Часть экспертов из России тоже поддерживает «Тампу». Спортивный журналист Виталий Славин прогнозирует победу «Лайтнинг» в финальной серии и подчеркивает, что первый матч вообще не важен. Особенно для «Тампы», которая в полуфинале разбила «Нью-Йорк Рейнджерс», проигрывая 0:2.

«Даже в первом матче «Тампа» могла взять верх, а дальше все пойдет по конспектам Джона Купера. Этот человек не раз доказал, что умеет делать выводы. Он спокоен, у него лучший вратарь мира в команде и самый креативный нападающий современного хоккея Кучеров. Стэмкос в полном порядке, вернулся Пойнт, плюс есть отличное сдерживающее звено», — сказал Славин для «РБ Спорт».