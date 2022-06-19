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Сегодня, 13:15

Эксперты поделились мнением о шансах «Тампы-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли

Артемий Кутейников
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Игроки «Колорадо»: Боуэн Байрам, Джей Ти Комфер и Эндрю Кольяно.
Фото Global Look Press

16 июня 2022 года началась финальная серия Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». Команда Валерия Ничушкина забрала два домашних матча: первую игру выиграла в овертайме со счетом 4:3, а во второй покуражилась 7:0.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение «Колорадо»: поставить на победу «Эвс» в серии можно с коэффициентом 1.15, вероятность — около 85%. Триумф команды Никиты Кучерова и Андрея Василевского идет за внушительные 5.50 (15%).

Ставка в 1000 рублей на успех «Тампы» в серии принесет 3200 рублей и чистый выигрыш в 2200 рублей.

Несмотря на букмекерские котировки, многие эксперты верят в победу «Лайтнинг». Например, главный редактор официального сайта НХЛ Брайан Комптон думает, что «Тампа» выиграет в шести матчах.

«Эвеланш» владеет прекрасной атакой, но у «Лайтнинг» лучший вратарь — Андрей Василевский. «Тампа-Бэй» уже несколько раз оказывалась в такой ситуации и знает, как довести серию до победы. Это должно быть близкое противостояние, но ожидайте, что победная серия «Молний» продолжится», — сказал Комптон.

Такого же мнения придерживается коллега Комптона — его заместитель Адам Кимельман. «У «Молний» и «Лавин» есть топовые звезды, надежная глубина состава и контролирующие игру защитники. Но у «Лайтнинг» есть вратарь Андрей Василевский и чемпионский опыт. Ни одно обстоятельство не может быть для них слишком сложным или непоправимым, поэтому они выиграют Кубок Стэнли третий год подряд», — проанализировал Кимельман.

Часть экспертов из России тоже поддерживает «Тампу». Спортивный журналист Виталий Славин прогнозирует победу «Лайтнинг» в финальной серии и подчеркивает, что первый матч вообще не важен. Особенно для «Тампы», которая в полуфинале разбила «Нью-Йорк Рейнджерс», проигрывая 0:2.

 
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«Даже в первом матче «Тампа» могла взять верх, а дальше все пойдет по конспектам Джона Купера. Этот человек не раз доказал, что умеет делать выводы. Он спокоен, у него лучший вратарь мира в команде и самый креативный нападающий современного хоккея Кучеров. Стэмкос в полном порядке, вернулся Пойнт, плюс есть отличное сдерживающее звено», — сказал Славин для «РБ Спорт».

Хоккей
НХЛ
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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: прогноз на матч ATP Галле 19 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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Краснодар

 15 1 0
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