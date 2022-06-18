Группа C чемпионата мира: Месси и Левандовски выведут свои сборные в плей-офф?

Мексика точно будет против.

21 ноября в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу C попали Аргентина, Мексика, Польша и Саудовская Аравия.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.

Сборная Аргентины

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину с Лионелем Месси одним из фаворитов чемпионата мира. На победу обладателей последнего Кубка Америки можно поставить с коэффициентом 9.00. Очевидно, что при таких раскладах «Альбиселеста» — главные претенденты на лидерство в своей группе. На их проход в плей-офф с первого места котировка 1.45, это примерно 68% вероятности исхода.

Конечно, когда у тебя в команде капитанит Лео Месси, а в нападении ему помогают Лаутаро Мартинес и Анхель Ди Мария, ты можешь рассчитывать на многое. Например, Финалиссима показала, что атака аргентинской сборной может легко сожрать даже такую приличную оборону, как у Италии. Ну а про Мексику, Польшу и Саудовскую Аравию даже говорить ничего не приходится.

Сборная Мексики

Команда с родины текилы и сомбреро — темная лошадка на всех без исключения турнирах. Кажется, что на фоне топ-команд Мексика — серьезный аутсайдер и не способна на далекий ход на крупных соревнованиях, но это не так. На ЧМ-2018 «Зеленые» оставили без плей-офф Германию и остановились в 1/8 после встречи с Бразилией.

Мексиканцы неизменно выходили из группы на последних семи чемпионатах мира и наверняка сделают это снова. Только вопрос, с какого места. На их победу в квартете коэффициент 5.00 (17%).

Сборная Польши

Если бы не дисквалификация сборной России, Польша, возможно, не сыграла бы на ЧМ. А так ее путь в квалификации получился в два раза короче — в финале они одолели Швецию (2:0) и пробились на мундиаль. Конечно же, как и в большинстве других матчей, поляков выручил Роберт Левандовски. Нападающий создает голы не реже, чем в играх за «Баварию», даже если ему противостоит звездная оборона Нидерландов или Бельгии.

На групповом этапе ЧМ к Роберту будет приковано особое внимание со стороны всех соперников, от жесткой опеки ему не уйти. Поэтому самое время будет проявить себя Зелиньскому и другим игрокам атаки. Пока же на победу Польши в квартете C коэффициент 6.00 (13%).

Сборная Саудовской Аравии

Самая загадочная команда квартета вряд ли поборется за что-то большее, чем последнее место и одно-два набранных очка. В России саудовцы набрали три балла за счет сенсационной победы над Египтом в последнем туре, но российские фанаты помнят, как до этого они получили пять мячей от команды Черчесова и пропустили гол от Суареса.

В этот раз группа для Саудовской Аравии значительно сложнее, чем четыре года назад, поэтому ожидания лучше снизить еще сильнее. Оттого на победу команды в квартете C котировка 40.0 (2%).

Расписание матчей группы B чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 22 ноября

Аргентина — Саудовская Аравия, 13.00 мск (Национальный стадион, Лусаил)

Мексика — Польша, 19.00 мск («Стадион 974», Доха)

Второй тур, 26 ноября

Польша — Саудовская Аравия, 16.00 мск («Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)

Аргентина — Мексика, 22.00 мск (Национальный стадион, Лусаил)

Третий тур, 30 ноября

Польша — Аргентина, 22.00 мск («Стадион 974», Доха)

Саудовская Аравия — Мексика, 22.00 мск (Национальный стадион, Лусаил)