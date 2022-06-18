Группа C чемпионата мира: Месси и Левандовски выведут свои сборные в плей-офф?
21 ноября в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу C попали Аргентина, Мексика, Польша и Саудовская Аравия.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.
Сборная Аргентины
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину с Лионелем Месси одним из фаворитов чемпионата мира. На победу обладателей последнего Кубка Америки можно поставить с коэффициентом 9.00. Очевидно, что при таких раскладах «Альбиселеста» — главные претенденты на лидерство в своей группе. На их проход в плей-офф с первого места котировка 1.45, это примерно 68% вероятности исхода.
Конечно, когда у тебя в команде капитанит Лео Месси, а в нападении ему помогают Лаутаро Мартинес и Анхель Ди Мария, ты можешь рассчитывать на многое. Например, Финалиссима показала, что атака аргентинской сборной может легко сожрать даже такую приличную оборону, как у Италии. Ну а про Мексику, Польшу и Саудовскую Аравию даже говорить ничего не приходится.
Сборная Мексики
Команда с родины текилы и сомбреро — темная лошадка на всех без исключения турнирах. Кажется, что на фоне топ-команд Мексика — серьезный аутсайдер и не способна на далекий ход на крупных соревнованиях, но это не так. На ЧМ-2018 «Зеленые» оставили без плей-офф Германию и остановились в 1/8 после встречи с Бразилией.
Мексиканцы неизменно выходили из группы на последних семи чемпионатах мира и наверняка сделают это снова. Только вопрос, с какого места. На их победу в квартете коэффициент 5.00 (17%).
Сборная Польши
Если бы не дисквалификация сборной России, Польша, возможно, не сыграла бы на ЧМ. А так ее путь в квалификации получился в два раза короче — в финале они одолели Швецию (2:0) и пробились на мундиаль. Конечно же, как и в большинстве других матчей, поляков выручил Роберт Левандовски. Нападающий создает голы не реже, чем в играх за «Баварию», даже если ему противостоит звездная оборона Нидерландов или Бельгии.
На групповом этапе ЧМ к Роберту будет приковано особое внимание со стороны всех соперников, от жесткой опеки ему не уйти. Поэтому самое время будет проявить себя Зелиньскому и другим игрокам атаки. Пока же на победу Польши в квартете C коэффициент 6.00 (13%).
Сборная Саудовской Аравии
Самая загадочная команда квартета вряд ли поборется за что-то большее, чем последнее место и одно-два набранных очка. В России саудовцы набрали три балла за счет сенсационной победы над Египтом в последнем туре, но российские фанаты помнят, как до этого они получили пять мячей от команды Черчесова и пропустили гол от Суареса.
В этот раз группа для Саудовской Аравии значительно сложнее, чем четыре года назад, поэтому ожидания лучше снизить еще сильнее. Оттого на победу команды в квартете C котировка 40.0 (2%).
Расписание матчей группы B чемпионата мира по футболу 2022 года
Первый тур, 22 ноября
Аргентина — Саудовская Аравия, 13.00 мск (Национальный стадион, Лусаил)
Мексика — Польша, 19.00 мск («Стадион 974», Доха)
Второй тур, 26 ноября
Польша — Саудовская Аравия, 16.00 мск («Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)
Аргентина — Мексика, 22.00 мск (Национальный стадион, Лусаил)
Третий тур, 30 ноября
Польша — Аргентина, 22.00 мск («Стадион 974», Доха)
Саудовская Аравия — Мексика, 22.00 мск (Национальный стадион, Лусаил)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0