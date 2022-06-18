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Сегодня, 14:15

Группа C чемпионата мира: Месси и Левандовски выведут свои сборные в плей-офф?

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа C
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лионель Месси в сборной Аргентины.
Фото Global Look Press
Мексика точно будет против.

21 ноября в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу C попали Аргентина, Мексика, Польша и Саудовская Аравия.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.

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Сборная Аргентины

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину с Лионелем Месси одним из фаворитов чемпионата мира. На победу обладателей последнего Кубка Америки можно поставить с коэффициентом 9.00. Очевидно, что при таких раскладах «Альбиселеста» — главные претенденты на лидерство в своей группе. На их проход в плей-офф с первого места котировка 1.45, это примерно 68% вероятности исхода.

Конечно, когда у тебя в команде капитанит Лео Месси, а в нападении ему помогают Лаутаро Мартинес и Анхель Ди Мария, ты можешь рассчитывать на многое. Например, Финалиссима показала, что атака аргентинской сборной может легко сожрать даже такую приличную оборону, как у Италии. Ну а про Мексику, Польшу и Саудовскую Аравию даже говорить ничего не приходится.

Сборная Мексики

Команда с родины текилы и сомбреро — темная лошадка на всех без исключения турнирах. Кажется, что на фоне топ-команд Мексика — серьезный аутсайдер и не способна на далекий ход на крупных соревнованиях, но это не так. На ЧМ-2018 «Зеленые» оставили без плей-офф Германию и остановились в 1/8 после встречи с Бразилией.

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Мексиканцы неизменно выходили из группы на последних семи чемпионатах мира и наверняка сделают это снова. Только вопрос, с какого места. На их победу в квартете коэффициент 5.00 (17%).

Сборная Польши

Если бы не дисквалификация сборной России, Польша, возможно, не сыграла бы на ЧМ. А так ее путь в квалификации получился в два раза короче — в финале они одолели Швецию (2:0) и пробились на мундиаль. Конечно же, как и в большинстве других матчей, поляков выручил Роберт Левандовски. Нападающий создает голы не реже, чем в играх за «Баварию», даже если ему противостоит звездная оборона Нидерландов или Бельгии.

На групповом этапе ЧМ к Роберту будет приковано особое внимание со стороны всех соперников, от жесткой опеки ему не уйти. Поэтому самое время будет проявить себя Зелиньскому и другим игрокам атаки. Пока же на победу Польши в квартете C коэффициент 6.00 (13%).

Сборная Саудовской Аравии

Самая загадочная команда квартета вряд ли поборется за что-то большее, чем последнее место и одно-два набранных очка. В России саудовцы набрали три балла за счет сенсационной победы над Египтом в последнем туре, но российские фанаты помнят, как до этого они получили пять мячей от команды Черчесова и пропустили гол от Суареса.

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В этот раз группа для Саудовской Аравии значительно сложнее, чем четыре года назад, поэтому ожидания лучше снизить еще сильнее. Оттого на победу команды в квартете C котировка 40.0 (2%).

Расписание матчей группы B чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 22 ноября

Аргентина — Саудовская Аравия, 13.00 мск (Национальный стадион, Лусаил)

Мексика — Польша, 19.00 мск («Стадион 974», Доха)

Второй тур, 26 ноября

Польша — Саудовская Аравия, 16.00 мск («Эдьюкейшн сити», Эр-Райян)

Аргентина — Мексика, 22.00 мск (Национальный стадион, Лусаил)

Третий тур, 30 ноября

Польша — Аргентина, 22.00 мск («Стадион 974», Доха)

Саудовская Аравия — Мексика, 22.00 мск (Национальный стадион, Лусаил)

Лионель Месси
Роберт Левандовски
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Антон Зиньковский

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Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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