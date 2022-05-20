«Химки» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2022 года
20 мая 2022 года в матче 30-го тура РПЛ «Химки» на одноименной арене примут «Спартак». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Команды появятся в эфире в 16.55 мск. В таблице они занимают 13-е и 10-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых можно поставить за 2.28, это примерно 43% вероятности. Коэффициент на ничью — 4.00 (25%), на триумф «Химок» — 2.85 (32%).
При ставке в 1000 рублей на победу команды Юрана в случае успеха выплата составит 3100 рублей.
На то, что команда Юрана не проиграет, можно поставить за 1.72.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.61, на «обе забьют — нет» — за 2.30.
«Спартак» пробил тотал больше 2.5 гола в половине игр из последних десяти, «Химки» — в четырех из десяти. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.71, на обратный исход — за 2.20.
В последних десяти матчах с участием «Химок» в РПЛ было показано четыре красных карточки. Коэффициент на удаление в игре — 2.95, на пенальти — 2.35. Оба события в одном матче можно взять за 5.50.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»
«Химкам» все еще угрожает вылет — при определенных обстоятельствах они могут оказаться на 15-м месте и напрямую отправятся в ФНЛ. Это сильнейшая мотивация играть на победу. Хотя матч в Ростове в прошлом туре они провели ужасно и, если так же сыграют против «Спартака», точно проиграют. Красно-белые на серии из четырех матчей без поражений, даже были близки к домашней победе над «Зенитом», но немного не хватило. Подвела реализация — если игроки отнесутся к завершению атак построже, то у хозяев не найдется ответа.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0