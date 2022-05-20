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«Химки» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 20 мая 2022 года
Артем Белинин
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Леонид Федун и Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»

20 мая 2022 года в матче 30-го тура РПЛ «Химки» на одноименной арене примут «Спартак». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Команды появятся в эфире в 16.55 мск. В таблице они занимают 13-е и 10-е места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых можно поставить за 2.28, это примерно 43% вероятности. Коэффициент на ничью — 4.00 (25%), на триумф «Химок» — 2.85 (32%).

При ставке в 1000 рублей на победу команды Юрана в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

На то, что команда Юрана не проиграет, можно поставить за 1.72.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.61, на «обе забьют — нет» — за 2.30.

«Спартак» пробил тотал больше 2.5 гола в половине игр из последних десяти, «Химки» — в четырех из десяти. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.71, на обратный исход — за 2.20.

В последних десяти матчах с участием «Химок» в РПЛ было показано четыре красных карточки. Коэффициент на удаление в игре — 2.95, на пенальти — 2.35. Оба события в одном матче можно взять за 5.50.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»

«Химкам» все еще угрожает вылет — при определенных обстоятельствах они могут оказаться на 15-м месте и напрямую отправятся в ФНЛ. Это сильнейшая мотивация играть на победу. Хотя матч в Ростове в прошлом туре они провели ужасно и, если так же сыграют против «Спартака», точно проиграют. Красно-белые на серии из четырех матчей без поражений, даже были близки к домашней победе над «Зенитом», но немного не хватило. Подвела реализация — если игроки отнесутся к завершению атак построже, то у хозяев не найдется ответа.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.20.

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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