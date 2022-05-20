20 мая 2022 года в матче 30-го тура РПЛ «Химки» на одноименной арене примут «Спартак». Игра начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Команды появятся в эфире в 16.55 мск. В таблице они занимают 13-е и 10-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых можно поставить за 2.28, это примерно 43% вероятности. Коэффициент на ничью — 4.00 (25%), на триумф «Химок» — 2.85 (32%).

При ставке в 1000 рублей на победу команды Юрана в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

На то, что команда Юрана не проиграет, можно поставить за 1.72.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.61, на «обе забьют — нет» — за 2.30.

«Спартак» пробил тотал больше 2.5 гола в половине игр из последних десяти, «Химки» — в четырех из десяти. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.71, на обратный исход — за 2.20.

В последних десяти матчах с участием «Химок» в РПЛ было показано четыре красных карточки. Коэффициент на удаление в игре — 2.95, на пенальти — 2.35. Оба события в одном матче можно взять за 5.50.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»

«Химкам» все еще угрожает вылет — при определенных обстоятельствах они могут оказаться на 15-м месте и напрямую отправятся в ФНЛ. Это сильнейшая мотивация играть на победу. Хотя матч в Ростове в прошлом туре они провели ужасно и, если так же сыграют против «Спартака», точно проиграют. Красно-белые на серии из четырех матчей без поражений, даже были близки к домашней победе над «Зенитом», но немного не хватило. Подвела реализация — если игроки отнесутся к завершению атак построже, то у хозяев не найдется ответа.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.20.