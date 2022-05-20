20 мая 2022 года в матче 38-го тура «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Бетис». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт». Сливочные — чемпионы Испании, «Бетис» идет пятым и еще может попасть в Лигу чемпионов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи «Реал». На победу команды Анчелотти можно поставить за 1.72, это примерно 58% вероятности. На «Бетис» котировка 4.30 (23%), на ничью — 4.50 (19%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Бетиса» в случае его победы выплата составит 4300 рублей.

На то, что гости не проиграют, можно поставить за 2.20.

«Обе забьют» «Реал» и его соперники устроили в шести из десяти последних встреч, «Бетис» — в четырех из десяти. Взять обмен голами получится за 1.48, обратный вариант — за 2.65.

Мадридцы пробили тотал больше 2.5 гола в семи из десяти последних игр, «Бетис» — снова в четырех из десяти. Коэффициент на три и более мяча — 1.47, на ТМ 2.5 — 2.80.

С помощью форы можно добавить матчу интриги — Ф1(-1) идет за 2.20, Ф2(+1) — за 1.72.

Пенальти в игре можно взять с котировкой 2.60, удаление — за 5.50. Коэффициент на оба события вместе — 8.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:1 — за 8.20;

• 1:1 — за 8.50;

• 2:0 — за 10.5.