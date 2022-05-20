«Реал» — «Бетис»: где смотреть матч ла лиги 20 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
20 мая 2022 года в матче 38-го тура «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Бетис». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт». Сливочные — чемпионы Испании, «Бетис» идет пятым и еще может попасть в Лигу чемпионов.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи «Реал». На победу команды Анчелотти можно поставить за 1.72, это примерно 58% вероятности. На «Бетис» котировка 4.30 (23%), на ничью — 4.50 (19%).
При ставке в 1000 рублей на успех «Бетиса» в случае его победы выплата составит 4300 рублей.
На то, что гости не проиграют, можно поставить за 2.20.
«Обе забьют» «Реал» и его соперники устроили в шести из десяти последних встреч, «Бетис» — в четырех из десяти. Взять обмен голами получится за 1.48, обратный вариант — за 2.65.
Мадридцы пробили тотал больше 2.5 гола в семи из десяти последних игр, «Бетис» — снова в четырех из десяти. Коэффициент на три и более мяча — 1.47, на ТМ 2.5 — 2.80.
С помощью форы можно добавить матчу интриги — Ф1(-1) идет за 2.20, Ф2(+1) — за 1.72.
Пенальти в игре можно взять с котировкой 2.60, удаление — за 5.50. Коэффициент на оба события вместе — 8.50.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 2:1 — за 8.20;
• 1:1 — за 8.50;
• 2:0 — за 10.5.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0