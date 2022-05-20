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«Реал» — «Бетис»: где смотреть матч ла лиги 20 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Бетис» 20 мая 2022 года
Артем Белинин
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Винисиус против «Леванте».
Фото Global Look Press

20 мая 2022 года в матче 38-го тура «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Бетис». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт». Сливочные — чемпионы Испании, «Бетис» идет пятым и еще может попасть в Лигу чемпионов.

Испания. Лига 1. 38-й тур
20 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бетис

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи «Реал». На победу команды Анчелотти можно поставить за 1.72, это примерно 58% вероятности. На «Бетис» котировка 4.30 (23%), на ничью — 4.50 (19%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Бетиса» в случае его победы выплата составит 4300 рублей.

На то, что гости не проиграют, можно поставить за 2.20.

«Обе забьют» «Реал» и его соперники устроили в шести из десяти последних встреч, «Бетис» — в четырех из десяти. Взять обмен голами получится за 1.48, обратный вариант — за 2.65.

Мадридцы пробили тотал больше 2.5 гола в семи из десяти последних игр, «Бетис» — снова в четырех из десяти. Коэффициент на три и более мяча — 1.47, на ТМ 2.5 — 2.80.

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С помощью форы можно добавить матчу интриги — Ф1(-1) идет за 2.20, Ф2(+1) — за 1.72.

Пенальти в игре можно взять с котировкой 2.60, удаление — за 5.50. Коэффициент на оба события вместе — 8.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:1 — за 8.20;

• 1:1 — за 8.50;

• 2:0 — за 10.5.

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ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Краснодар

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Спартак

 16 1 4
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Арсенал Т

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Краснодар

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