Миодраг Божович забыл, что такое победы.

Покидающий РПЛ по итогам сезона тульский «Арсенал» в заключительном матче кампании примет дома «Урал». Встреча 30-го тура состоится на стадионе «Арсенал» 21 мая 2022 года, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире в 16.55 встречу покажет сайт matchtv.ru, а в повторе ее можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» в 04.05 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Урал» 21 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят, что туляки попрощаются с РПЛ победой. На их успех выставлена котировка 4.40, это около 20% вероятности. С чуть меньшим коэффициентом можно поймать ставку на ничью — 3.90 (25%). Триумф «Урала» оценен в 1.81 (55%).

Считаете, что «Арсенал» выжмет хотя бы ничью? На 1Х можно поставить за 2.07.

Из десяти матчей с участием туляков в семи было забито три гола и более. У «Урала» статистика ровно такая же. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент — 2.06, на ТМ 2.5 — 1.81.

«Обе забьют» рекомендовано взять за 1.96, отсутствие голов одной из команд — за 1.84.

В прошлом сезоне в матче между этими соперниками был назначен пенальти, в этом — еще нет. 11-метровый идет за 2.35. Удаление можно взять чуть дороже — за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — победа гостей 1:0 за 6.20.

«Арсенал» — «Урал»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

«Урал» — лучший «аквалангист» сезона РПЛ. Казалось, клуб уже утонул вместе с «Арсеналом» и другими аутсайдерами, но в последний момент пара отчаянных рывков вытолкнула его на поверхность. Перед последним туром екатеринбуржцы идут 12-ми прямо над зоной стыковых матчей, но не должны туда опуститься.

В четырех последних играх команда Игоря Шалимова набрала девять очков, в том числе благодаря волевой победе в Москве над «Динамо» (3:2). Пять мячей в этих встречах забил лидер команды Эрик Бикфалви — столько же, сколько за все предыдущие игры. Такая помощь от самого ценного игрока оказалась для «Урала» очень кстати. Возможно, 34-летний румын не промолчит и во встрече с «Арсеналом» — поможет команде оформить хотя бы два мяча. Коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 1.96.

«Арсенал» уже не поднимется с 16-го места. Во второй половине сезона туляки окончательно развалились и не одержали ни одной победы, всего четыре раза сыграв вничью. Победно попрощаться с болельщиками перед перерывом и с РПЛ перед еще большей паузой у команды вряд ли получится.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Урал»

У «Тулы» мотивации победить чуть больше ноля, у «Урала» она безграничная. Лучше выиграть сейчас и отправиться отдыхать, чем расслабиться на 90 минут и продлить сезон еще на два матча. В Екатеринбурге осознают риски, поэтому сделают все возможное, чтобы набрать три очка. И наберут, потому что не сделать этого против безальтернативно худшей команды сезона после всех предыдущих побед будет безумием.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.81.