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«Арсенал» — «Урал»: команда Шалимова испортит тулякам прощание с РПЛ?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Арсенал» — «Урал» 21 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игорь Шалимов («Урал»).
Фото Global Look Press
Миодраг Божович забыл, что такое победы.

Покидающий РПЛ по итогам сезона тульский «Арсенал» в заключительном матче кампании примет дома «Урал». Встреча 30-го тура состоится на стадионе «Арсенал» 21 мая 2022 года, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире в 16.55 встречу покажет сайт matchtv.ru, а в повторе ее можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» в 04.05 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Урал» 21 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят, что туляки попрощаются с РПЛ победой. На их успех выставлена котировка 4.40, это около 20% вероятности. С чуть меньшим коэффициентом можно поймать ставку на ничью — 3.90 (25%). Триумф «Урала» оценен в 1.81 (55%).

Считаете, что «Арсенал» выжмет хотя бы ничью? На 1Х можно поставить за 2.07.

Из десяти матчей с участием туляков в семи было забито три гола и более. У «Урала» статистика ровно такая же. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент — 2.06, на ТМ 2.5 — 1.81.

«Обе забьют» рекомендовано взять за 1.96, отсутствие голов одной из команд — за 1.84.

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В прошлом сезоне в матче между этими соперниками был назначен пенальти, в этом — еще нет. 11-метровый идет за 2.35. Удаление можно взять чуть дороже — за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — победа гостей 1:0 за 6.20.

«Арсенал» — «Урал»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года

«Урал» — лучший «аквалангист» сезона РПЛ. Казалось, клуб уже утонул вместе с «Арсеналом» и другими аутсайдерами, но в последний момент пара отчаянных рывков вытолкнула его на поверхность. Перед последним туром екатеринбуржцы идут 12-ми прямо над зоной стыковых матчей, но не должны туда опуститься.

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В четырех последних играх команда Игоря Шалимова набрала девять очков, в том числе благодаря волевой победе в Москве над «Динамо» (3:2). Пять мячей в этих встречах забил лидер команды Эрик Бикфалви — столько же, сколько за все предыдущие игры. Такая помощь от самого ценного игрока оказалась для «Урала» очень кстати. Возможно, 34-летний румын не промолчит и во встрече с «Арсеналом» — поможет команде оформить хотя бы два мяча. Коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 1.96.

«Арсенал» уже не поднимется с 16-го места. Во второй половине сезона туляки окончательно развалились и не одержали ни одной победы, всего четыре раза сыграв вничью. Победно попрощаться с болельщиками перед перерывом и с РПЛ перед еще большей паузой у команды вряд ли получится.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Урал»

У «Тулы» мотивации победить чуть больше ноля, у «Урала» она безграничная. Лучше выиграть сейчас и отправиться отдыхать, чем расслабиться на 90 минут и продлить сезон еще на два матча. В Екатеринбурге осознают риски, поэтому сделают все возможное, чтобы набрать три очка. И наберут, потому что не сделать этого против безальтернативно худшей команды сезона после всех предыдущих побед будет безумием.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.81.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
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