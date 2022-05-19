«Арсенал» — «Урал»: команда Шалимова испортит тулякам прощание с РПЛ?
Покидающий РПЛ по итогам сезона тульский «Арсенал» в заключительном матче кампании примет дома «Урал». Встреча 30-го тура состоится на стадионе «Арсенал» 21 мая 2022 года, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире в 16.55 встречу покажет сайт matchtv.ru, а в повторе ее можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» в 04.05 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Урал» 21 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят, что туляки попрощаются с РПЛ победой. На их успех выставлена котировка 4.40, это около 20% вероятности. С чуть меньшим коэффициентом можно поймать ставку на ничью — 3.90 (25%). Триумф «Урала» оценен в 1.81 (55%).
Считаете, что «Арсенал» выжмет хотя бы ничью? На 1Х можно поставить за 2.07.
Из десяти матчей с участием туляков в семи было забито три гола и более. У «Урала» статистика ровно такая же. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент — 2.06, на ТМ 2.5 — 1.81.
«Обе забьют» рекомендовано взять за 1.96, отсутствие голов одной из команд — за 1.84.
В прошлом сезоне в матче между этими соперниками был назначен пенальти, в этом — еще нет. 11-метровый идет за 2.35. Удаление можно взять чуть дороже — за 2.95.
Наиболее вероятный точный счет — победа гостей 1:0 за 6.20.
«Арсенал» — «Урал»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 21 мая 2022 года
«Урал» — лучший «аквалангист» сезона РПЛ. Казалось, клуб уже утонул вместе с «Арсеналом» и другими аутсайдерами, но в последний момент пара отчаянных рывков вытолкнула его на поверхность. Перед последним туром екатеринбуржцы идут 12-ми прямо над зоной стыковых матчей, но не должны туда опуститься.
В четырех последних играх команда Игоря Шалимова набрала девять очков, в том числе благодаря волевой победе в Москве над «Динамо» (3:2). Пять мячей в этих встречах забил лидер команды Эрик Бикфалви — столько же, сколько за все предыдущие игры. Такая помощь от самого ценного игрока оказалась для «Урала» очень кстати. Возможно, 34-летний румын не промолчит и во встрече с «Арсеналом» — поможет команде оформить хотя бы два мяча. Коэффициент на ИТБ2 (1.5) — 1.96.
«Арсенал» уже не поднимется с 16-го места. Во второй половине сезона туляки окончательно развалились и не одержали ни одной победы, всего четыре раза сыграв вничью. Победно попрощаться с болельщиками перед перерывом и с РПЛ перед еще большей паузой у команды вряд ли получится.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Урал»
У «Тулы» мотивации победить чуть больше ноля, у «Урала» она безграничная. Лучше выиграть сейчас и отправиться отдыхать, чем расслабиться на 90 минут и продлить сезон еще на два матча. В Екатеринбурге осознают риски, поэтому сделают все возможное, чтобы набрать три очка. И наберут, потому что не сделать этого против безальтернативно худшей команды сезона после всех предыдущих побед будет безумием.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0