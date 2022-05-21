21 мая 2022 года в матче 38-го тура серии А «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» примет «Ювентус». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Команды занимают в таблице седьмое и четвертое места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в «Фиорентину». Коэффициент на победу «фиалок» — 1.80, это примерно 55% вероятности. На ничью можно поставить за 4.00 (25%), на победу «Ювентуса» — за 4.30 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

В шести из предыдущих десяти матчей «Фиорентины» было забито меньше трех мячей, у «Ювентуса» — в четырех из десяти. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.69, на ТМ 2.5 — за 2.25.

В семи матчах из последних десяти с участием «Ювентуса» забили обе команды, у «фиалок» таких игр было четыре. Обмен голами можно взять за 1.67, обратный исход — за 2.20.

На матч предложен широкий выбор ставок с форой. К примеру, можно взять Ф1(-1) за 2.41 или Ф2(+1) за 1.56.

На то, что «Ювентус» не проиграет, можно поставить за 2.08.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Ювентус»

У «фиалок» есть отличная возможность отомстить туринцам за поражение в Кубке Италии. Они даже тогда играли лучше соперника, а сейчас, когда мотивация у туринцев на нуле, разрыв в классе увеличится еще сильнее. Все просто — «Ювентус» уже гарантировал себе Лигу чемпионов и попрощался с ветеранами. Матч с «Фиорентиной» — досадная обязанность перед завершением сезона. А вот «фиалкам», которые в этом году пристойно играют с топ-клубами, победа нужна для попадания в еврокубки. Есть большая вероятность, что они соберутся и добудут ее.

Рекомендуемая ставка: победа «Фиорентины» за 1.80.