«Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 21 мая 2022 года
21 мая 2022 года в матче 38-го тура серии А «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» примет «Ювентус». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Команды занимают в таблице седьмое и четвертое места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в «Фиорентину». Коэффициент на победу «фиалок» — 1.80, это примерно 55% вероятности. На ничью можно поставить за 4.00 (25%), на победу «Ювентуса» — за 4.30 (20%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4000 рублей.
В шести из предыдущих десяти матчей «Фиорентины» было забито меньше трех мячей, у «Ювентуса» — в четырех из десяти. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.69, на ТМ 2.5 — за 2.25.
В семи матчах из последних десяти с участием «Ювентуса» забили обе команды, у «фиалок» таких игр было четыре. Обмен голами можно взять за 1.67, обратный исход — за 2.20.
На матч предложен широкий выбор ставок с форой. К примеру, можно взять Ф1(-1) за 2.41 или Ф2(+1) за 1.56.
На то, что «Ювентус» не проиграет, можно поставить за 2.08.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Ювентус»
У «фиалок» есть отличная возможность отомстить туринцам за поражение в Кубке Италии. Они даже тогда играли лучше соперника, а сейчас, когда мотивация у туринцев на нуле, разрыв в классе увеличится еще сильнее. Все просто — «Ювентус» уже гарантировал себе Лигу чемпионов и попрощался с ветеранами. Матч с «Фиорентиной» — досадная обязанность перед завершением сезона. А вот «фиалкам», которые в этом году пристойно играют с топ-клубами, победа нужна для попадания в еврокубки. Есть большая вероятность, что они соберутся и добудут ее.
Рекомендуемая ставка: победа «Фиорентины» за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0