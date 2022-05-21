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Сегодня, 17:15

«Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 21 мая 2022 года

Прогноз на матч серии А «Фиорентина» — «Ювентус» 21 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Влахович в матче против «Фиорентины».
Фото Global Look Press

21 мая 2022 года в матче 38-го тура серии А «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» примет «Ювентус». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Команды занимают в таблице седьмое и четвертое места соответственно.

Италия. Серия А. 38-й тур
21 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в «Фиорентину». Коэффициент на победу «фиалок» — 1.80, это примерно 55% вероятности. На ничью можно поставить за 4.00 (25%), на победу «Ювентуса» — за 4.30 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

В шести из предыдущих десяти матчей «Фиорентины» было забито меньше трех мячей, у «Ювентуса» — в четырех из десяти. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.69, на ТМ 2.5 — за 2.25.

В семи матчах из последних десяти с участием «Ювентуса» забили обе команды, у «фиалок» таких игр было четыре. Обмен голами можно взять за 1.67, обратный исход — за 2.20.

На матч предложен широкий выбор ставок с форой. К примеру, можно взять Ф1(-1) за 2.41 или Ф2(+1) за 1.56.

На то, что «Ювентус» не проиграет, можно поставить за 2.08.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Ювентус»

У «фиалок» есть отличная возможность отомстить туринцам за поражение в Кубке Италии. Они даже тогда играли лучше соперника, а сейчас, когда мотивация у туринцев на нуле, разрыв в классе увеличится еще сильнее. Все просто — «Ювентус» уже гарантировал себе Лигу чемпионов и попрощался с ветеранами. Матч с «Фиорентиной» — досадная обязанность перед завершением сезона. А вот «фиалкам», которые в этом году пристойно играют с топ-клубами, победа нужна для попадания в еврокубки. Есть большая вероятность, что они соберутся и добудут ее.

Рекомендуемая ставка: победа «Фиорентины» за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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«Динамо» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 21 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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