28 декабря пройдет четвертое армейское дерби в рамках этого сезона регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА и СКА встретятся в Москве на льду «ЦСКА-Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.35, это примерно 41% вероятности. Выигрыш петербуржцев предложен с чуть большей котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 4.00 (25%).

Думаете, что команды не выявят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном результате принесет 4000 рублей.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, этот рынок на гостей оценен в 2.10.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.36;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.00, Ф1(+1.5) — за 1.25.

Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20. При этом за три матча в этом сезоне команды лишь раз выполнили этот тотал — 22 ноября СКА разгромил соперника 6:2.

При этом армейцы — одни из самых результативных в КХЛ. СКА за 44 игры забросил 156 шайб — это лучший показатель в лиге. В среднем за матч команда Романа Ротенберга оформляет 3.55 гола. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы доступен за 2.18, ИТМ2 (2.5) — за 1.68.

ЦСКА за 42 матча настрелял 131 гол: в среднем за игру — 3.12 шайбы. ИТБ1 (2.5) идет за 1.92, ИТМ1 (2.5) — за 1.88.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года

Несмотря на высокую результативность в среднем по сезону, друг с другом команды играли осторожно: в шести из последних 10 очных матчей армейцы на двоих забрасывали меньше пяти шайб. В этом сезоне две из трех встреч команды закончились с такой же результативностью. Ведь кроме классной атаки, команды обладают крепкими оборонами и входят в топ-7 КХЛ по пропущенным шайбам в среднем за матч: СКА в среднем за игру пускает 2 гола, ЦСКА — 2.33.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.60.