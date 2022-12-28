ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2022 года
28 декабря пройдет четвертое армейское дерби в рамках этого сезона регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА и СКА встретятся в Москве на льду «ЦСКА-Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.35, это примерно 41% вероятности. Выигрыш петербуржцев предложен с чуть большей котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 4.00 (25%).
Думаете, что команды не выявят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном результате принесет 4000 рублей.
Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, этот рынок на гостей оценен в 2.10.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.36;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.00, Ф1(+1.5) — за 1.25.
Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20. При этом за три матча в этом сезоне команды лишь раз выполнили этот тотал — 22 ноября СКА разгромил соперника 6:2.
При этом армейцы — одни из самых результативных в КХЛ. СКА за 44 игры забросил 156 шайб — это лучший показатель в лиге. В среднем за матч команда Романа Ротенберга оформляет 3.55 гола. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы доступен за 2.18, ИТМ2 (2.5) — за 1.68.
ЦСКА за 42 матча настрелял 131 гол: в среднем за игру — 3.12 шайбы. ИТБ1 (2.5) идет за 1.92, ИТМ1 (2.5) — за 1.88.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года
Несмотря на высокую результативность в среднем по сезону, друг с другом команды играли осторожно: в шести из последних 10 очных матчей армейцы на двоих забрасывали меньше пяти шайб. В этом сезоне две из трех встреч команды закончились с такой же результативностью. Ведь кроме классной атаки, команды обладают крепкими оборонами и входят в топ-7 КХЛ по пропущенным шайбам в среднем за матч: СКА в среднем за игру пускает 2 гола, ЦСКА — 2.33.
Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2