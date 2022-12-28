Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игроки ЦСКА в матче с московским «Динамо».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

28 декабря пройдет четвертое армейское дерби в рамках этого сезона регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА и СКА встретятся в Москве на льду «ЦСКА-Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 19.00 мск.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Страсбур»: деморализованные Мбаппе и Неймар не способны на разгром

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.35, это примерно 41% вероятности. Выигрыш петербуржцев предложен с чуть большей котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 4.00 (25%).

Думаете, что команды не выявят сильнейшего за три периода? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном результате принесет 4000 рублей.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.77, этот рынок на гостей оценен в 2.10.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.36;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.00, Ф1(+1.5) — за 1.25.

Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.20. При этом за три матча в этом сезоне команды лишь раз выполнили этот тотал — 22 ноября СКА разгромил соперника 6:2.

При этом армейцы — одни из самых результативных в КХЛ. СКА за 44 игры забросил 156 шайб — это лучший показатель в лиге. В среднем за матч команда Романа Ротенберга оформляет 3.55 гола. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы доступен за 2.18, ИТМ2 (2.5) — за 1.68.

ЦСКА за 42 матча настрелял 131 гол: в среднем за игру — 3.12 шайбы. ИТБ1 (2.5) идет за 1.92, ИТМ1 (2.5) — за 1.88.

СКА. ЦСКА — СКА: Хайруллин и Яшкин поквитаются за домашнее поражение

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года

Несмотря на высокую результативность в среднем по сезону, друг с другом команды играли осторожно: в шести из последних 10 очных матчей армейцы на двоих забрасывали меньше пяти шайб. В этом сезоне две из трех встреч команды закончились с такой же результативностью. Ведь кроме классной атаки, команды обладают крепкими оборонами и входят в топ-7 КХЛ по пропущенным шайбам в среднем за матч: СКА в среднем за игру пускает 2 гола, ЦСКА — 2.33.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5.5 за 1.60.

0
Читайте также
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом
В ФРГ назвали причину предложения Зеленским проведения «мирного саммита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости