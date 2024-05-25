«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 25 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
«Нижнему Новгороду» необходимо набирать очки против «Крыльев Советов» в последнем туре РПЛ, чтобы избежать прямого вылета из РПЛ. Игра на «Самара Арене» начнется в 16:30 мск по свистку арбитра Алексея Сухого. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Игра», эфир стартует в 16:20 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на команду из Самары можно с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 46% вероятности исхода. Успех нижегородцев доступен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за немного большие 3.85 (24%).
Непоражение гостей предложено за 1.78.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Крыльев»:
• 1:1 — за 6.40;
• 2:1 — за 8.00;
• 1:0 — за 9.60.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.47, опция «обе забьют — нет» идет за 2.54.
Комбинированный рынок на победу «Крыльев» и тотал больше 2.5 мяча доступен за привлекательные 2.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4