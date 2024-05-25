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«Балтика» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 25 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Балтика» — «Локомотив» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Антон Миранчук и Тимур Сулейманов («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

В одном из матчей 30-го тура РПЛ сойдутся «Балтика» и «Локомотив» — хозяевам необходимо победить и дождаться поражения одного из конкурентов для избежания прямого вылета. Игра на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 16:30 по московскому времени. Рассудит команды бригада Владислава Безбородова. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Эфир стартует в 16:20 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, шансы калининградцев выглядят более предпочтительными: их победа доступна с котировкой 2.28, вероятность этого исхода — около 42%. Успех «Локомотива» можно взять с котировкой 3.00 (33%), «мирный» результат идет за 3.75 (25%).

Команды встречались в нынешнем сезоне уже трижды, и москвичи пока не потерпели ни одного поражения (победа и две ничьи). Вероятность того, что они не уступят и в предстоящем поединке, оценена в 1.67.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство калининградцев:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.20;

• 1:0 — за 9.00.

Игроки &laquo;Балтики&raquo;. «Балтика» — «Локомотив»: команда Игнашевича может избежать прямого вылета

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.52, обратный вариант дан за 2.41.

Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча доступна за 1.80.

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«Краснодар» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 25 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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