«Жирона» — «Гранада»: где смотреть матч ла лиги 24 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
24 мая «Гранада» перед вылетом из ла лиги навестит «Жирону» в последнем, 38-м, туре. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на арене «Монтиливи». Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Эксперты компании Winline считают каталонцев фаворитами. На их триумф можно поставить с коэффициентом 1.24, вероятность такого исхода — примерно 78%. Ничья оценена в 7.20 (13%), выигрыш команды Хосе Рамона Сандоваля — в крупные 11.0 (19%).
«Насриды» уступили в четырех матчах подряд. На сенсационное непоражение «Гранады» предложено сыграть за 4.35.
Победа «Жироны» с форой (-2) дана за 1.91. Фора (+2) на их соперников — за 1.89.
Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.71, ТМ 3.5 — за 2.09.
На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.59, обратный рынок идет за 2.26.
Кто откроет счет? Первый гол в исполнении команды Артема Довбика оценили в 1.39. Котировка на андалусийцев — 4.20. На вариант «никто» — 8.20.
По версии аналитиков Winline, самые вероятные результаты игры — 2:0 или 3:0 в пользу «Жироны» с одинаковым коэффициентом 8.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4