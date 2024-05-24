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Сегодня, 14:15

«Жирона» — «Гранада»: где смотреть матч ла лиги 24 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Жирона» — «Гранада» 24 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мигель Гутьеррес и Хосе Кальехон («Гранада» — «Жирона»).
Фото Getty Images

24 мая «Гранада» перед вылетом из ла лиги навестит «Жирону» в последнем, 38-м, туре. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на арене «Монтиливи». Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
24 мая, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Гранада

Эксперты компании Winline считают каталонцев фаворитами. На их триумф можно поставить с коэффициентом 1.24, вероятность такого исхода — примерно 78%. Ничья оценена в 7.20 (13%), выигрыш команды Хосе Рамона Сандоваля — в крупные 11.0 (19%).

«Насриды» уступили в четырех матчах подряд. На сенсационное непоражение «Гранады» предложено сыграть за 4.35.

Победа «Жироны» с форой (-2) дана за 1.91. Фора (+2) на их соперников — за 1.89.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.71, ТМ 3.5 — за 2.09.

Арсен Захарян (&laquo;Реал Сосьедад&raquo;). «Реал Сосьедад» завершает сезон игрой против «Атлетико». Единственная интрига — забьет ли Захарян второй мяч за басков

На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.59, обратный рынок идет за 2.26.

Кто откроет счет? Первый гол в исполнении команды Артема Довбика оценили в 1.39. Котировка на андалусийцев — 4.20. На вариант «никто» — 8.20.

По версии аналитиков Winline, самые вероятные результаты игры — 2:0 или 3:0 в пользу «Жироны» с одинаковым коэффициентом 8.20.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гранада
ФК Жирона
0
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«Жирона» — «Гранада»: «насриды» эффектно попрощаются с ла лигой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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