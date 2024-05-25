«Краснодар» — «Динамо»: команды решат судьбу чемпионства
25 мая пройдет чемпионский матч РПЛ — в 30-м туре сойдутся «Краснодар» и «Динамо». Москвичами для золота достаточно ничьей, «быкам» нужна победа и осечка «Зенита» в параллельной встрече. Команды сыграют на стадионе «Краснодар», арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 16:30 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: выигрыш подопечных Мурада Мусаева доступен с котировкой 2.35, это приблизительно 42% вероятности. Успех бело-голубых можно взять за 2.90 (34%), ничья идет за 3.90 (24%).
Рынок на непоражение «Динамо» представлен за 1.66.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.60;
• 2:1 в пользу хозяев — за 8.40;
• победа гостей 2:1 — за 9.40.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.43.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.48, альтернативная опция идет за 2.68.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо»
Команды входят в топ-6 самых результативных в РПЛ: хозяева отличаются в среднем 1,52 раза за игру, гости — 1,83. При этом они и немало пропускают: у «Краснодара» ровно один мяч за встречу, у «Динамо» — 1,31. Также в трех матчах между «быками» и бело-голубыми в этом сезоне заходил рынок на «обе забьют». В двух из них они еще и пробили тотал больше 2.5 мяча. Учитывая, что обоим клубам необходим результат, можно ожидать голы.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4