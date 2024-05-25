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Сегодня, 03:15

«Краснодар» — «Динамо»: команды решат судьбу чемпионства

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

25 мая пройдет чемпионский матч РПЛ — в 30-м туре сойдутся «Краснодар» и «Динамо». Москвичами для золота достаточно ничьей, «быкам» нужна победа и осечка «Зенита» в параллельной встрече. Команды сыграют на стадионе «Краснодар», арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 16:30 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: выигрыш подопечных Мурада Мусаева доступен с котировкой 2.35, это приблизительно 42% вероятности. Успех бело-голубых можно взять за 2.90 (34%), ничья идет за 3.90 (24%).

Рынок на непоражение «Динамо» представлен за 1.66.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.40;

• победа гостей 2:1 — за 9.40.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.43.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.48, альтернативная опция идет за 2.68.

Луис Чавес. Клиент букмекера поставил 250 000 рублей на матч «Краснодара» с «Динамо» в 30-м туре РПЛ

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо»

Команды входят в топ-6 самых результативных в РПЛ: хозяева отличаются в среднем 1,52 раза за игру, гости — 1,83. При этом они и немало пропускают: у «Краснодара» ровно один мяч за встречу, у «Динамо» — 1,31. Также в трех матчах между «быками» и бело-голубыми в этом сезоне заходил рынок на «обе забьют». В двух из них они еще и пробили тотал больше 2.5 мяча. Учитывая, что обоим клубам необходим результат, можно ожидать голы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.68.

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«Зенит» — «Ростов»: хозяевам нужна только победа, но просто не будет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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