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«Жирона» — «Гранада»: «насриды» эффектно попрощаются с ла лигой

Прогноз на матч ла лиги «Жирона» — «Гранада» 24 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Гранада» — «Жирона».
Фото Getty Images

24 мая в 38-м туре ла лиги «Гранада» попрощается с ла лигой в выездной игре против «Жироны». Встреча на стадионе «Монтиливи» начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
24 мая, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Гранада

Эксперты букмекерской компании Winline уверены в триумфе хозяев. На «Жирону» дан коэффициент 1.24, что составляет около 78% вероятности. А на успех гостей — аж 11.0 (9%). Ничья оценена в 7.20 (13%).

«Насриды» проиграли в четырех матчах подряд. На сенсационное непоражение «Гранады» предложено сыграть за 4.35.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.71, ТМ 3.5 — за 2.09. На обмен голами можно поставить за 1.59, обратный рынок идет за 2.26.

По версии аналитиков Winline, самые вероятные результаты игры — 2:0 или 3:0 в пользу «Жироны» с одинаковым коэффициентом 8.20.

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Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Гранада»

В девяти из 11 прошлых встреч чемпионата при родных фанатах «Жирона» забила не меньше двух мячей. Минимум четыре гола влетело в шести из восьми недавних игр с участием каталонцев. Близкая статистика у «Гранады»: минимум три результативных попадания в обе стороны в последних пяти матчах. При этом второй самый пропускающий клуб сезона (72) отличился в пяти из семи предыдущих поединков. А еще в этом чемпионате «насриды» ни разу не сохранили ворота сухими на выезде.

Рекомендуемая ставка: обмен голами и ТБ 2.5 за 1.69.

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Прогнозы на спорт
ФК Гранада
ФК Жирона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

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