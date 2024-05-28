«Я проиграл, но это часть спорта». Надаль по-прежнему не уверен в завершении карьеры

Рафа впервые не сумел выиграть на «Ролан Гаррос» ни одного матча.

Четвертый номер мужского рейтинга обыграл в первом круге «Ролан Гаррос» 275-ю ракетку планеты в трех сетах... В этом не было бы ничего выдающегося, если бы проигравшим не оказался король грунта Рафаэль Надаль, обладатель 14 титулов Открытого чемпионата Франции, который за 17 лет уступил в Париже всего трижды и до сих пор ни разу не уезжал с этого «мейджора», не одержав здесь хотя бы две победы. Увы, время великого испанца ушло окончательно. Наблюдать за тем, как Александр Зверев расправляется с изломанным Рафой, было грустно. Тем не менее 37-летний король отказался от прощальной церемонии и в целом не исключил продолжения карьеры, несмотря на многочисленные болячки.

Чувствую себя, словно побывал в пасти тигра

Даже в свои лучшие годы Надаль, практиковавший энергозатратный теннис, не отличался богатырским здоровьем. А в последнее время Рафаэль больше лечился, чем играл. За два года испанец перенес операцию на бедре, восстанавливался от разрыва и растяжения мышц бедра и живота, вынужден был по состоянию здоровья сняться с «Ролан Гаррос» — 2023, впервые отказавшись от защиты парижского титула. «Мое тело как джунгли — никогда не знаешь, чего ждать. Иногда я просыпаюсь и чувствую, будто меня укусила змея, а на следующий день — что побывал в пасти тигра», — рассказывал легендарный спортсмен. До последнего теплилась надежда, что в нынешнем сезоне некая магия поможет испанцу не ударить в грязь лицом на его любимом турнире.

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Люди верили в Рафу даже после того, как в нынешнем сезоне он дважды вылетал на грунтовых турнирах уже во втором круге. Верили, даже когда немилостивый жребий определил испанскому ветерану в соперники в первом же круге Открытого чемпионата Франции Александра Зверева — одного из лучших грунтовиков мира прямо сейчас. Посмотреть на их матч на корт Филиппа Шатрие собрался едва ли не весь бомонд мирового тенниса — Новак Джокович, Ига Свентек, Карлос Алькарас... Однако чуда не случилось — король смотрелся достойно, но проиграл. При этом Зверев, возможно, просто пожалел великого испанца, не став биться с ним на пределе возможностей.

«На мой взгляд, Надалю удалось красиво попрощаться с «Ролан Гаррос» в полной мере. Без официальной церемонии Рафа был в центре внимания всего теннисного мира, — приводит слова вице-президента ФТР Алексея Селиваненко Vprognoze.ru. — Все было естественно и трогательно. Но при этом Надаль относится к категории тех великих чемпионов, которые выступают до тех пор, пока получают удовольствие от самого процесса игры. Рафа — один из величайших теннисистов за всю историю, такие, как он, играют до тех пор, пока сами получают удовольствие от игры. Надаль сыграл против Зверева на очень высоком уровне, с учетом всех обстоятельств».

Будет ли олимпийская wild card ?

Многие пришли на матч в понедельник, чтобы оказаться причастными к прощанию Надаля с землей обетованной. Ведь многие испытывают к Рафаэлю как к теннисисту чувство восхищения, отдавая должное в первую очередь его бойцовским качествам. За два десятилетия царствования Надаля на грунте, конечно, бывало всякое — вплоть до обвинений в нечестной игре и употреблении допинга. Также есть мнение, что испанцу следовало закончить карьеру раньше, не насиловать свой организм и не доводить дело до вылета в первом же круге. С другой стороны — своей спортивной историей Рафа, наверное, заслужил поступать так, как ему хочется. Вот и сейчас, отказавшись от предстоящего Уимблдона, он не простился с парижской публикой окончательно.

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«Мне будет непросто переключаться на траву, а затем снова на грунт для Олимпиады, — объяснил свою стратегию Надаль. — Не могу сказать на сто процентов, но идея совершать такой переход выглядит неразумной. Надеюсь, что вернусь на этот корт на Олимпиаде — это меня мотивирует. Это будет еще одна возможность, и я постараюсь хорошо подготовиться. Высока вероятность, что я больше не сыграю на «Ролан Гаррос». Но я не могу утверждать это на сто процентов. Мне очень нравится играть, я путешествую с семьей и получаю удовольствие. И кажется, что мое состояние сейчас лучше, чем два месяца назад».

Не совсем понятно, как участие Надаля в ближайшей Олимпиаде может быть оформлено юридически. Во-первых, он сейчас только 15-я ракетка своей страны (притом что в лучших странах допускается только топ-4). Во-вторых, Рафа не играл за сборную в Кубке Дэвиса в 2019 году, что противоречит критериям отбора. Единственный вариант — wild card от Международной федерации тенниса или от МОК, учитывая статус и заслуги Надаля (он чемпион Пекина-2008 в одиночном разряде и Рио-2016 в паре с Марком Лопесом). Озвучивалась идея, что 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» выступит на Играх-2024 в паре со своим юным соотечественником Карлосом Алькарасом. Это было бы очень любопытно, хоть и спорно в части турнирных перспектив.

«Я рад, что завершил матч здоровым, и вообще на этом турнире я был готов к большему, — подвел итог своему выступлению на «Ролан Гаррос» — 2024 философски настроенный Рафа перед 15 тысячами фанатов, которые заполнили трибуны главного корта парижского теннисного центра. — Это мое самое любимое место. Я перепробовал за два года все, чтобы оказаться готовым к выходу на корт. Мне было сложно показать лучший уровень, чем сейчас. Я проиграл, но это часть спорта. Мне удался конкурентоспособный матч, у меня были шансы, но этого недостаточно против такого замечательного игрока, как Саша. Просто невероятно, сколько чувств я пережил на этом самом корте. В детстве я никогда не мог себе представить, что окажусь здесь почти 38-летним с нынешним багажом титулов за плечами».