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«Балтика» — «Локомотив»: команда Игнашевича может избежать прямого вылета

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Локомотив» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Балтики».
Фото Телеграм-канал «Балтики»., Telegram

«Балтика» в 30-м туре РПЛ примет «Локомотив» — в этом матче команда Сергея Игнашевича может избежать прямого вылета, ей необходима победа. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 16:30 по московскому времени. Главный арбитр — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.75 (25%).

Команды встречались в этом сезоне уже трижды, и москвичи пока не потерпели ни одного поражения (победа и две ничьи). Вероятность того, что они не уступят и в предстоящем поединке, оценена в 1.67.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство калининградцев:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.20;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.52, обратный вариант дан за 2.41.

Сергей Игнашевич (&laquo;Балтика&raquo;). Последний шанс Игнашевича спасти «Балтику». Для этого нужно сломать немотивированный «Локомотив»

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Локомотив»

Хозяевам необходима победа и поражение кого-то из находящихся выше «Факела» или «Нижнего Новгорода», чтобы избежать прямого вылета из РПЛ. Это явно придаст калининградцам мотивации, к тому же они выступают дома, где одержали четыре победы в шести предыдущих играх во всех турнирах. В том числе «Балтика» обыграла ЦСКА (3:1) и «Спартак» (1:0). Также за три встречи с «Локомотивом» в этом сезоне команда из Калининграда уступила лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.68.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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 24 1 4
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