«Балтика» в 30-м туре РПЛ примет «Локомотив» — в этом матче команда Сергея Игнашевича может избежать прямого вылета, ей необходима победа. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 16:30 по московскому времени. Главный арбитр — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш железнодорожников предложен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.75 (25%).

Команды встречались в этом сезоне уже трижды, и москвичи пока не потерпели ни одного поражения (победа и две ничьи). Вероятность того, что они не уступят и в предстоящем поединке, оценена в 1.67.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на превосходство калининградцев:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 — за 8.20;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.52, обратный вариант дан за 2.41.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Локомотив»

Хозяевам необходима победа и поражение кого-то из находящихся выше «Факела» или «Нижнего Новгорода», чтобы избежать прямого вылета из РПЛ. Это явно придаст калининградцам мотивации, к тому же они выступают дома, где одержали четыре победы в шести предыдущих играх во всех турнирах. В том числе «Балтика» обыграла ЦСКА (3:1) и «Спартак» (1:0). Также за три встречи с «Локомотивом» в этом сезоне команда из Калининграда уступила лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.68.

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