В Северной Америке включили Овечкина и Ничушкина в число главных разочарований плей-офф НХЛ

Американское издание The Athletic составило символическую сборную главных разочарований Кубка Стэнли-2024.

В список включен нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. По мнению авторов, выступления 38-летнего хоккеиста в первом раунде плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (0-4) были «действительно плохими».

Кроме того, в сборную попали еще два россиянина: голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, отстраненный минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков.

В плей-офф НХЛ Овечкин отыграл 4 матча, не отличившись результативными действиями.