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«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 28 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

28 декабря в НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс». Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. Посмотреть ее в России не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Рейнджерс». На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), триумф «Вашингтона» — за 3.10 (32%).

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Ставка в 1000 рублей на ничью по итогам 60 минут в случае осуществления этого исхода принесет выигрыш в 4200 рублей.

Успех «Рейнджерс» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.63, «Вашингтона» — за 2.33.

Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.13.

Есть рискованный, но прибыльный вариант для скоротечной ставки в игре — на гол на первой минуте за 10.5.

Кто из российских игроков отличится в предстоящей встрече? Точный бросок Овечкина можно взять за 1.85, Панарина — за 2.73, Кузнецова — за 2.95.

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Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Александр Овечкин в последнем матче против «Виннипега» стал еще ближе к рекорду Уэйна Гретцки — после дубля на счету российского нападающего уже 802 шайбы в НХЛ. Всего в той встрече Алекс набрал три очка. А еще это был третий матч подряд, в котором Ови взял хотя бы один балл за результативность.

В то же время у «Рейнджерс» в последних играх хорош Панарин — Артемий набрал шесть очков в четырех крайних встречах. Вместе форварды «Нью-Йорка» и «Кэпиталз» способны набрать больше 2.5 балла.

Рекомендуемая ставка: Панарин и Овечкин наберут три и более очка за 1.56.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
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«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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