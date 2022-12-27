«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2022 года
28 декабря в НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс». Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. Посмотреть ее в России не получится.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Рейнджерс». На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), триумф «Вашингтона» — за 3.10 (32%).
Ставка в 1000 рублей на ничью по итогам 60 минут в случае осуществления этого исхода принесет выигрыш в 4200 рублей.
Успех «Рейнджерс» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.63, «Вашингтона» — за 2.33.
Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.13.
Есть рискованный, но прибыльный вариант для скоротечной ставки в игре — на гол на первой минуте за 10.5.
Кто из российских игроков отличится в предстоящей встрече? Точный бросок Овечкина можно взять за 1.85, Панарина — за 2.73, Кузнецова — за 2.95.
Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»
Александр Овечкин в последнем матче против «Виннипега» стал еще ближе к рекорду Уэйна Гретцки — после дубля на счету российского нападающего уже 802 шайбы в НХЛ. Всего в той встрече Алекс набрал три очка. А еще это был третий матч подряд, в котором Ови взял хотя бы один балл за результативность.
В то же время у «Рейнджерс» в последних играх хорош Панарин — Артемий набрал шесть очков в четырех крайних встречах. Вместе форварды «Нью-Йорка» и «Кэпиталз» способны набрать больше 2.5 балла.
Рекомендуемая ставка: Панарин и Овечкин наберут три и более очка за 1.56.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2