28 декабря в НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс». Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. Посмотреть ее в России не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Рейнджерс». На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), триумф «Вашингтона» — за 3.10 (32%).

Ставка в 1000 рублей на ничью по итогам 60 минут в случае осуществления этого исхода принесет выигрыш в 4200 рублей.

Успех «Рейнджерс» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.63, «Вашингтона» — за 2.33.

Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.75, ТМ 5.5 — за 2.13.

Есть рискованный, но прибыльный вариант для скоротечной ставки в игре — на гол на первой минуте за 10.5.

Кто из российских игроков отличится в предстоящей встрече? Точный бросок Овечкина можно взять за 1.85, Панарина — за 2.73, Кузнецова — за 2.95.

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Александр Овечкин в последнем матче против «Виннипега» стал еще ближе к рекорду Уэйна Гретцки — после дубля на счету российского нападающего уже 802 шайбы в НХЛ. Всего в той встрече Алекс набрал три очка. А еще это был третий матч подряд, в котором Ови взял хотя бы один балл за результативность.

В то же время у «Рейнджерс» в последних играх хорош Панарин — Артемий набрал шесть очков в четырех крайних встречах. Вместе форварды «Нью-Йорка» и «Кэпиталз» способны набрать больше 2.5 балла.

Рекомендуемая ставка: Панарин и Овечкин наберут три и более очка за 1.56.