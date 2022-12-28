28 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды Восточной конференции «Ак Барс» и «Металлург». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами матча: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.25, это около 42% вероятности. Успех «Магнитки» предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.70 (26%).

Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «Металлурга» при благополучном результате принесет 3000 рублей.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.71, этот рынок на гостей доступен за 2.20.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на исход с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.40;

• Ф1(0) идет за 1.67, Ф2(0) — за 2.25.

Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.70, обратный рынок доступен за 2.20. Команды в этом сезоне встречались уже три раза, но игры не отличались высокой результативностью — на двоих соперники лишь раз забили больше четырех шайб.

При этом по сезону коллективы показывают неплохую игру в атаке и входят в топ-10 КХЛ по результативности. «Ак Барс» за 43 матча забросил 111 шайб, в среднем за матч — 2.58 гола. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 1.87, ИТМ1 (2.5) — за 1.93.

«Магнитка» отличается еще чаще: за 43 матча оформила 127 шайб, это в среднем 2.95 гола за игру. ИТБ2 (2.5) оценен в 2.26, ИТМ2 (2.5) — за 1.64.

Также на игру предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 4.20.