«Ак Барс» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 28 декабря онлайн в прямом эфире
28 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды Восточной конференции «Ак Барс» и «Металлург». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами матча: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.25, это около 42% вероятности. Успех «Магнитки» предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.70 (26%).
Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «Металлурга» при благополучном результате принесет 3000 рублей.
Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.71, этот рынок на гостей доступен за 2.20.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на исход с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.40;
• Ф1(0) идет за 1.67, Ф2(0) — за 2.25.
Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.70, обратный рынок доступен за 2.20. Команды в этом сезоне встречались уже три раза, но игры не отличались высокой результативностью — на двоих соперники лишь раз забили больше четырех шайб.
При этом по сезону коллективы показывают неплохую игру в атаке и входят в топ-10 КХЛ по результативности. «Ак Барс» за 43 матча забросил 111 шайб, в среднем за матч — 2.58 гола. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 1.87, ИТМ1 (2.5) — за 1.93.
«Магнитка» отличается еще чаще: за 43 матча оформила 127 шайб, это в среднем 2.95 гола за игру. ИТБ2 (2.5) оценен в 2.26, ИТМ2 (2.5) — за 1.64.
Также на игру предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 4.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2