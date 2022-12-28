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«Ак Барс» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 28 декабря онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Металлурга».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

28 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды Восточной конференции «Ак Барс» и «Металлург». Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами матча: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.25, это около 42% вероятности. Успех «Магнитки» предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.70 (26%).

Верите в гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «Металлурга» при благополучном результате принесет 3000 рублей.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.71, этот рынок на гостей доступен за 2.20.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на исход с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.00, Ф2(+1.5) — за 1.40;

• Ф1(0) идет за 1.67, Ф2(0) — за 2.25.

Аналитики ожидают результативного матча: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.70, обратный рынок доступен за 2.20. Команды в этом сезоне встречались уже три раза, но игры не отличались высокой результативностью — на двоих соперники лишь раз забили больше четырех шайб.

При этом по сезону коллективы показывают неплохую игру в атаке и входят в топ-10 КХЛ по результативности. «Ак Барс» за 43 матча забросил 111 шайб, в среднем за матч — 2.58 гола. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 1.87, ИТМ1 (2.5) — за 1.93.

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«Магнитка» отличается еще чаще: за 43 матча оформила 127 шайб, это в среднем 2.95 гола за игру. ИТБ2 (2.5) оценен в 2.26, ИТМ2 (2.5) — за 1.64.

Также на игру предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 4.20.

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«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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