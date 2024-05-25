«Крылья Советов» в 30-м туре РПЛ примут борющийся за выживание «Нижний Новгород» — в случае поражения и победы «Балтики» команда напрямую вылетит из турнира. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени. На встрече будет работать судейская бригада Алексея Сухого. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Игра».

Аналитики букмекерской компании Winline больше верят в успех хозяев: триумф подопечных Игоря Осинькина можно взять за 2.10, вероятность такого исхода — примерно 46%. Выигрыш нижегородцев доступен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за немного большие 3.85 (24%).

Непоражение гостей предложено за 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «Крыльев»:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 — за 8.00;

• 1:0 — за 9.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.30.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.47, опция «обе забьют — нет» идет за 2.54.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

Нижегородцы находятся в ужасной форме: уступили в восьми из девяти последних туров, а в двух предыдущих пропустили по шесть мячей. «Нижний» в принципе очень плохо смотрится в обороне — за указанный промежуток всего два раза получил в свои ворота меньше трех мячей. «Крылья» же неплохо атакуют: в среднем за игру заколачивают 1,55 гола — это пятый показатель в РПЛ.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.82.

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