Надалю не повезло со жребием на «Ролан Гаррос». 14-кратный чемпион турнира проведет последний матч в Париже

27 мая в первом круге «Ролан Гаррос» состоится невероятно интригующий матч — 14-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль сыграет с четвертой ракеткой планеты Александром Зверевым. Соперники выйдут на корт не ранее 16.00 по московскому времени, в прямом эфире в России встреча показана не будет. Счет личного противостояния — 7:3 в пользу испанца.

Аналитики букмекерской компании Winline считают огромным фаворитом игры Зверева, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.28. Вероятность этого исхода — примерно 78%. Успех Надаля идет в линии за 3.70 (22%).

Выигрыш испанца с форой (+5.5) гейма предложен за 1.91, триумф немца с разницей в шесть и более геймов котируется за 1.89.

Сыграйте один из множества вариантов тоталов матча:

ТБ 34.5 оценен в 1.64 , ТМ 34.5 — в 2.17 ;

ТБ 36.5 — в 1.87 , ТМ 36.5 — в 1.94 .

На то, что Рафа выиграет в предстоящей битве хотя бы 17 геймов, коэффициент — 1.82. Его победа хотя бы в одном сете доступна за 1.51, в двух — за 2.35.

Можете сделать ставку на статистику. Например, взять тотал больше 13.5 эйса в игре за 1.94 или ТМ 13.5 за 1.77.

Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Рафаэль Надаль

Можно верить в чудеса и быть неисправимым оптимистом, но надо смотреть правде в глаза — сегодня Надаль проведет последний в жизни матч на «Ролан Гаррос». 14-кратный чемпион пока не прощается, хотя понятно, что в следующем году в качестве игрока он в Париж уже не приедет. Рафа сам же неоднократно заявлял, что продолжит только в том случае, если будет конкурентоспособен. Встреча со Зверевым покажет, что бороться с молодыми испанцу уже не под силу.

Саша — победитель последнего крупного турнира. В Риме он показал шикарный теннис и заслуженно забрал титул, вернувшись в топ-4 рейтинга ATP. Пожалуй, попасть на него в первом круге для Надаля даже большая неудача, чем на того же Джоковича или только восстановившегося от повреждения Синнера.

Хотя Рафа перед стартом «мейджора» провел и выиграл несколько тренировочных сетов (в том числе у Медведева и Руне), это не прибавило ему шансов на победу над Зверевым. Те, кто следил за последними официальными матчами испанца, знают, что физически он абсолютно не тот, кем был год и тем более два года назад. Стоит ему не победить в двух партиях, как тут же возникают огромные проблемы. А в Париже матчи будут значительно длиннее.

Скорее всего, Зверев не испытает никаких проблем против Рафы. Он в отличной физической и психологической форме, готов взять реванш за 2022 год, когда из-за повреждения снялся по ходу полуфинала.

Рекомендуемая ставка: победа немца с форой (-5.5) гейма за 1.89.

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