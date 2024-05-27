Надалю не повезло со жребием на «Ролан Гаррос». 14-кратный чемпион турнира проведет последний матч в Париже
27 мая в первом круге «Ролан Гаррос» состоится невероятно интригующий матч — 14-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль сыграет с четвертой ракеткой планеты Александром Зверевым. Соперники выйдут на корт не ранее 16.00 по московскому времени, в прямом эфире в России встреча показана не будет. Счет личного противостояния — 7:3 в пользу испанца.
Аналитики букмекерской компании Winline считают огромным фаворитом игры Зверева, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.28. Вероятность этого исхода — примерно 78%. Успех Надаля идет в линии за 3.70 (22%).
Выигрыш испанца с форой (+5.5) гейма предложен за 1.91, триумф немца с разницей в шесть и более геймов котируется за 1.89.
Сыграйте один из множества вариантов тоталов матча:
На то, что Рафа выиграет в предстоящей битве хотя бы 17 геймов, коэффициент — 1.82. Его победа хотя бы в одном сете доступна за 1.51, в двух — за 2.35.
Можете сделать ставку на статистику. Например, взять тотал больше 13.5 эйса в игре за 1.94 или ТМ 13.5 за 1.77.
Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Рафаэль Надаль
Можно верить в чудеса и быть неисправимым оптимистом, но надо смотреть правде в глаза — сегодня Надаль проведет последний в жизни матч на «Ролан Гаррос». 14-кратный чемпион пока не прощается, хотя понятно, что в следующем году в качестве игрока он в Париж уже не приедет. Рафа сам же неоднократно заявлял, что продолжит только в том случае, если будет конкурентоспособен. Встреча со Зверевым покажет, что бороться с молодыми испанцу уже не под силу.
Саша — победитель последнего крупного турнира. В Риме он показал шикарный теннис и заслуженно забрал титул, вернувшись в топ-4 рейтинга ATP. Пожалуй, попасть на него в первом круге для Надаля даже большая неудача, чем на того же Джоковича или только восстановившегося от повреждения Синнера.
Хотя Рафа перед стартом «мейджора» провел и выиграл несколько тренировочных сетов (в том числе у Медведева и Руне), это не прибавило ему шансов на победу над Зверевым. Те, кто следил за последними официальными матчами испанца, знают, что физически он абсолютно не тот, кем был год и тем более два года назад. Стоит ему не победить в двух партиях, как тут же возникают огромные проблемы. А в Париже матчи будут значительно длиннее.
Скорее всего, Зверев не испытает никаких проблем против Рафы. Он в отличной физической и психологической форме, готов взять реванш за 2022 год, когда из-за повреждения снялся по ходу полуфинала.
Рекомендуемая ставка: победа немца с форой (-5.5) гейма за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4