Доминик Кепфер — Даниил Медведев: первая ракетка России на этот раз не вылетит в первом круге «Ролан Гаррос»
27 мая свой стартовый матч на «Ролан Гаррос» проведет первая ракетка России Даниил Медведев. Его соперником станет немец Доминик Кепфер. Теннисисты выйдут на корт не ранее 16.30 по московскому времени, легально в РФ встречу посмотреть не получится. Счет личного противостояния за Медведевым — 3-0.
В букмекерской компании WInline на победу российского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.20, что примерно 83% вероятности исхода. Успех Кепфера предложен за 4.60 (17%).
На то, что Медведев закроет оппонента с преимуществом в семь и более геймов, котировка — 1.96. Ф1(+6.5) идет за 1.85.
Наиболее вероятный комбинированный исход встречи — победа Даниила и ТМ 35.5 гейма за 2.09.
Если Медведев выиграет со счетом 3-0, сыграет пари за 2.08. Вариант, при котором Кепфер заберет хотя бы одну партию, доступен за 2.37.
Прогноз и ставка на матч Доминик Кепфер — Даниил Медведев
За последние полтора года Медведев вроде бы наладил отношения с грунтом, но стабильности ему по-прежнему недостает. В этом сезоне он выиграл на нелюбимом для себя покрытии шесть встреч и потерпел три поражения, в том числе от Легечки в полуфинале Мадрида. В той игре он получил повреждения и снялся после первого сета.
В прошлом году Даниил приехал в Париж в статусе победителя «мастерса» в Риме, но выступил крайне неудачно — сразу проиграл Тьяго Уайлду. Сейчас же против него выйдет не лучшим образом выступающий на грунте Кепфер, которого Даниил обыграл во всех трех очных встречах. Думается, и на этот раз он особых проблем не испытает.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-5.5) гейма за 1.62.
Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4