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«Зенит» — «Ростов»: хозяевам нужна только победа, но просто не будет

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Иван Сергеев («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

Последний шанс «Зенита» на чемпионство в этом сезоне — победа над «Ростовом» в заключительном туре и поражение «Динамо». Петербуржцы проведут свой матч дома на «Газпром Арене». Стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.22, это около 80% вероятности исхода. Успех ростовчан предложен с котировкой 14.0 (6%), даже ничья идет за гораздо меньшие 6.60 (14%).

Последние две встречи команд в РПЛ закончились вничью. Поставить на то, что «Ростов» не уступит и в предстоящем поединке, можно за 4.49.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отразили серьезное превосходство «Зенита»:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.19. Опция «обе забьют — нет» дана за 1.62.

Иван Сергеев и&nbsp;Андрей Мостовой (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» очнулся в прошлом туре и вновь выглядит грозно. Правда, «Ростов» очень хорош этой весной

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Командам по силам обменяться забитыми мячами. Хозяева в прошлом туре уничтожили «Ахмат» (5:1), прервав серию из четырех игр без побед, и сохранили сильную мотивацию на последний тур — в случае победы они могут стать чемпионами. Правда, у «Зенита» не все хорошо в обороне: команда Семака пропустила в пяти матчах РПЛ подряд. В поединках «Ростова» же в принципе регулярно заходит рынок «обе забьют» — в семи из предыдущих 10 в чемпионате. Также эта ставка сыграла в семи из прошлых 10 очных встреч клубов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.19.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Локомотив

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