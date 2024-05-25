Последний шанс «Зенита» на чемпионство в этом сезоне — победа над «Ростовом» в заключительном туре и поражение «Динамо». Петербуржцы проведут свой матч дома на «Газпром Арене». Стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна».

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.22, это около 80% вероятности исхода. Успех ростовчан предложен с котировкой 14.0 (6%), даже ничья идет за гораздо меньшие 6.60 (14%).

Последние две встречи команд в РПЛ закончились вничью. Поставить на то, что «Ростов» не уступит и в предстоящем поединке, можно за 4.49.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отразили серьезное превосходство «Зенита»:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.19. Опция «обе забьют — нет» дана за 1.62.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Командам по силам обменяться забитыми мячами. Хозяева в прошлом туре уничтожили «Ахмат» (5:1), прервав серию из четырех игр без побед, и сохранили сильную мотивацию на последний тур — в случае победы они могут стать чемпионами. Правда, у «Зенита» не все хорошо в обороне: команда Семака пропустила в пяти матчах РПЛ подряд. В поединках «Ростова» же в принципе регулярно заходит рынок «обе забьют» — в семи из предыдущих 10 в чемпионате. Также эта ставка сыграла в семи из прошлых 10 очных встреч клубов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.19.

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