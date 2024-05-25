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«Краснодар» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 25 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Матвей Сафонов («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

В 30-м туре РПЛ схлестнутся два претендента на чемпионство — «Краснодар» и «Динамо». Хозяевам необходима победа и потеря очков «Зенитом», гостям достаточно ничьей. Игра пройдет 25 мая на арене «Краснодар» и начнется в 16:30 по московскому времени. Главный судья — Сергей Карасев. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 16:20 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, на стороне «быков» есть небольшое преимущество: поставить на них можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 42% вероятности. Победа подопечных Марцела Лички оценена в 2.90 (34%), разделение очков доступно за 3.90 (24%).

Рынок на непоражение «Динамо» представлен за 1.66.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.40;

• победа гостей 2:1 — за 9.40.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Краснодар» — «Динамо»: команды решат судьбу чемпионства

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.43.

Обмен результативными ударами предложен за 1.48, альтернативная опция идет за 2.68.

Комбинированный вариант на 1Х и тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.45.

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«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: гости пропустили 12 мячей в прошлых двух турах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Константин Тюкавин

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Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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