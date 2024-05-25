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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Адамян не оставляет шансов команде тен Хага

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Эрик тен Хаг и Бруну Фернандеш.
Фото Getty Images

25 мая в 17.00 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии. Прогноз на встречу, которая пройдет на стадионе «Уэмбли», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Англия. Кубок. Финал
25 мая, 17:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Ман. Юнайтед

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Восьмое место в турнирной таблице (худший результат за всю историю выступления команды в АПЛ), 57 забитых мячей (девятый показатель наравне с «Кристал Пэлас»), 58 пропущенных мячей и отрицательная разница (-1), непопадание в Лигу чемпионов — неутешительные итоги для «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии в сезоне-2023/24.

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В Лиге Европы еще можно оказаться в случае победы в Кубке Англии, но сделать это будет крайне сложно. Если Андре Онана при попустительстве обороны еще может совершить несколько спасений, то как быть с вялой игрой в атаке — абсолютно непонятно. Вновь рассчитывать на назначение пенальти и мастерство Бруну Фернандеша? У Эрика тен Хага нет решения проблемы, поэтому его дни на «Олд Траффорд» сочтены. Победа над «Манчестер Сити» станет сенсацией, но свой счастливый билетик «красные дьяволы» вытащили еще в четвертьфинале турнира, когда невероятным образом прошли «Ливерпуль» (4:3 доп. вр.).

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В какой форме «Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы традиционно выдает потрясающий финиш — это уже визитная карточка каталонского специалиста. У «горожан» серия из 36 матчей без поражений в основное время. Благодаря этим свершениям удалось обойти «Арсенал» и «Ливерпуль» в АПЛ и выиграть чемпионский титул в четвертый раз подряд. Девять побед подряд и 33 забитых гола на этом отрезке обезопасили болельщиков команды от приобретения валидола. Только поражение по пенальти от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов немного смазало сезон для подопечных Гвардиолы.

В лазарете лишь вратарь Эдерсон, в феноменальной форме находятся Фил Фоден, Родри, Кевин де Брейне, Эрлинг Холанн и Кайл Уокер. Фоден, признанный лучшим игроком минувшего розыгрыша АПЛ, в последних четырех матчах против «Юнайтед» забил шесть мячей. Англичанин — тот, кого «красные дьяволы» должны опасаться в первую очередь. Год назад в финале Кубка Англии также было манкунианское дерби, в котором «горожане» одержали минимальную победу (2:1).

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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

3 марта дубль Фодена и гол Холанна помогли «Сити» обыграть «МЮ» в матче чемпионата со счетом 3:1. За «красных дьяволов» забил Маркус Рашфорд, слабая форма которого в концовке мая привела к непопаданию в расширенный состав сборной Англии на Евро-2024.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 25 мая

«Сити» может стать первой английской командой, два сезона подряд бравшей и чемпионат, и Кубок. Это дополнительный вызов для Гвардиолы, который мог устать от постоянных побед в Англии.

Нынешний «Юнайтед» — не соперник для «горожан». На «Олд Траффорд» больше думают о будущем без тен Хага после провального восьмого места в АПЛ. Попадание в Лигу Европы в случае победы и премиальные от клубных боссов позволят увидеть более-менее равный матч, совсем «красные дьяволы» не должны развалиться. Тем более парочка лидеров вернулась из лазарета. Не жду разгрома, но свое «Сити» возьмет", — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на победу «Сити» в основное время в 1 или 2 мяча можно поставить за 2.17.

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Константин Тюкавин

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 8
И К Ж
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ЦСКА

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