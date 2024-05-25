«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Адамян не оставляет шансов команде тен Хага
25 мая в 17.00 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии. Прогноз на встречу, которая пройдет на стадионе «Уэмбли», дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.
В какой форме «Манчестер Юнайтед»
Восьмое место в турнирной таблице (худший результат за всю историю выступления команды в АПЛ), 57 забитых мячей (девятый показатель наравне с «Кристал Пэлас»), 58 пропущенных мячей и отрицательная разница (-1), непопадание в Лигу чемпионов — неутешительные итоги для «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии в сезоне-2023/24.
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В Лиге Европы еще можно оказаться в случае победы в Кубке Англии, но сделать это будет крайне сложно. Если Андре Онана при попустительстве обороны еще может совершить несколько спасений, то как быть с вялой игрой в атаке — абсолютно непонятно. Вновь рассчитывать на назначение пенальти и мастерство Бруну Фернандеша? У Эрика тен Хага нет решения проблемы, поэтому его дни на «Олд Траффорд» сочтены. Победа над «Манчестер Сити» станет сенсацией, но свой счастливый билетик «красные дьяволы» вытащили еще в четвертьфинале турнира, когда невероятным образом прошли «Ливерпуль» (4:3 доп. вр.).
В какой форме «Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы традиционно выдает потрясающий финиш — это уже визитная карточка каталонского специалиста. У «горожан» серия из 36 матчей без поражений в основное время. Благодаря этим свершениям удалось обойти «Арсенал» и «Ливерпуль» в АПЛ и выиграть чемпионский титул в четвертый раз подряд. Девять побед подряд и 33 забитых гола на этом отрезке обезопасили болельщиков команды от приобретения валидола. Только поражение по пенальти от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов немного смазало сезон для подопечных Гвардиолы.
В лазарете лишь вратарь Эдерсон, в феноменальной форме находятся Фил Фоден, Родри, Кевин де Брейне, Эрлинг Холанн и Кайл Уокер. Фоден, признанный лучшим игроком минувшего розыгрыша АПЛ, в последних четырех матчах против «Юнайтед» забил шесть мячей. Англичанин — тот, кого «красные дьяволы» должны опасаться в первую очередь. Год назад в финале Кубка Англии также было манкунианское дерби, в котором «горожане» одержали минимальную победу (2:1).
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
3 марта дубль Фодена и гол Холанна помогли «Сити» обыграть «МЮ» в матче чемпионата со счетом 3:1. За «красных дьяволов» забил Маркус Рашфорд, слабая форма которого в концовке мая привела к непопаданию в расширенный состав сборной Англии на Евро-2024.
Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 25 мая
«Сити» может стать первой английской командой, два сезона подряд бравшей и чемпионат, и Кубок. Это дополнительный вызов для Гвардиолы, который мог устать от постоянных побед в Англии.
Нынешний «Юнайтед» — не соперник для «горожан». На «Олд Траффорд» больше думают о будущем без тен Хага после провального восьмого места в АПЛ. Попадание в Лигу Европы в случае победы и премиальные от клубных боссов позволят увидеть более-менее равный матч, совсем «красные дьяволы» не должны развалиться. Тем более парочка лидеров вернулась из лазарета. Не жду разгрома, но свое «Сити» возьмет", — считает Адамян.
В букмекерской компании FONBET на победу «Сити» в основное время в 1 или 2 мяча можно поставить за 2.17.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4