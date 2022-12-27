Без Месси и высокой мотивации им будет непросто.

28 декабря в 16-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбур» 28 декабря 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами. Поставить на них можно за 1.22, это примерно 82% вероятности. Ничья идет за 7.50 (13%), успех «Страсбура» предложено взять за 14.0 (5%).

Если считаете, что аутсайдеры сотворят сенсацию и не проиграют на «Парк де Пренс», оформите ставку на Х2 за 4.60.

Улучшить котировку на победу «ПСЖ» и добавить шансов «Страсбуру» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.65, Ф2(+1.5) — за 2.32.

Несмотря на то что парижане не проигрывают с 20 марта, с обороной у них явно непорядок. В последних семи матчах им забили шесть клубов — не отличился только «Осер». Поставить на то, что «Страсбур» забьет, можно за 1.74.

Обмен голами эксперты оценили в 1.85. Обратный результат доступен за 1.95.

«Верх» по голам у «ПСЖ» проходит уже восемь матчей подряд. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.39, ТБ 3.5 — за 2.03.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу парижан за 7.10.

«ПСЖ» — «Страсбур»: прогноз и анализ матча 16-го тура лиги 1 28 декабря 2022 года

До перерыва на чемпионат мира «ПСЖ» никто не мог остановить. Столичный клуб прошел без поражений групповой этап Лиги чемпионов (3В 3Н), хотя безупречным выступление не получилось. Парижане откровенно мучились против «Бенфики» (дважды сыграли вничью) и один раз с трудом победили «Ювентус».

В чемпионате Франции у «ПСЖ» традиционно нет конкурентов — последний раз команда проиграла 20 марта «Монако» (0:3). С тех пор она не уступила ни в одном матче во всех турнирах.

Такой успех — в том числе заслуга великолепной парижской троицы. Например, Килиан Мбаппе с начала сезона оформил за клуб 19+5 по системе «гол + пас» во всех турнирах. Его бразильский коллега Неймар сделал 15+12. А Месси отличился 12 раз и выдал 14 голевых передач.

Для «Страсбура» есть плохая новость — Мбаппе вернулся в расположение команды 21 декабря и уже вовсю тренируется. Примерно в это же время прибыл в Париж Неймар. Вероятно, оба игрока выйдут на поле в ближайшем матче. Отдыхает пока только Лионель Месси.

«Страсбур» — одна из самых несчастных команд лиги 1. В этом сезоне она добыла всего одну победу (над «Анже» со счетом 3:2), шесть раз проиграла, но чаще всего играла вничью — восемь раз. В пользу того, что «Страсбур» небезнадежен, говорит количество пропущенных мячей (26). По этому показателю команда не худшая в лиге 1 — больше пропустили сразу шесть клубов.

Если считаете, что усилий Мбаппе и Неймара хватит на разгром не самой выдающейся команды, можете поставить на ИТБ1 (2.5) за 1.83.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Страсбур»

«Страсбур» очень неуступчив и половину матчей чемпионата сыграл вничью, однако против «ПСЖ» это не играет роли — парижане слишком сильны для любой команды лиги 1. Правда, корректировки в результат может внести чемпионат мира.

Месси не будет, а Неймару и Мбаппе нужно найти мотивацию, чтобы проявить себя в игре со слабеньким соперником в турнире, который уже, по сути, выигран. Если тренер решит выпустить бразильца и француза на поле, они вряд ли покажут высокий уровень игры. К тому же из последних десяти матчей на выезде «Страсбур» проиграл крупно всего раз — 2:4 «Аяччо». Вряд ли парижане оформят разгром.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 2.32.