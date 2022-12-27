ЦСКА — СКА: Хайруллин и Яшкин поквитаются за домашнее поражение
28 декабря в Континентальной хоккейной лиге состоится второе за неделю армейское дерби — ЦСКА примет СКА. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, стартует она в 19.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом ЦСКА. На победу московских армейцев в основное время предложено поставить за 2.30, вероятность исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.70 (23%), успех СКА — за 2.90 (34%).
Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.73, у гостей это условие идет за 2.10.
На то, что СКА не уступит в основное время, котировка — 1.57. Матч недельной давности остался за ЦСКА по итогам 60 минут игры — 2:1.
Выберите один из множества вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:
Каждая команда забросит минимум две шайбы? Такой исход идет за 1.75, противоположный — за 2.08.
Эксперты считают, что счет в матче, с наибольшей вероятностью, откроют москвичи. Котировка на это — 1.78. На гол СКА можно поставить за 1.97.
Отличный коэффициент на точный бросок в пустые ворота — 3.20.
ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 28 декабря 2022 года
Команды встречались совсем недавно: 21 декабря в Санкт-Петербурге ЦСКА был сильнее со счетом 2:1. При этом результат совсем не соответствует течению матча: хозяева были агрессивнее и нанесли по воротам соперника 34 броска против 20 у москвичей. Исход решили два важных компонента — реализация и выигранные вбрасывания. ЦСКА преобразовал в голы ровно 10% бросков, СКА — лишь 2.94%. По игре на точке счет 27:35. А еще питерцы трижды играли в большинстве — безрезультатно.
Для команды Романа Ротенберга это был третий матч из последних десяти, в котором она забросила меньше двух шайб. Ранее сдержать атаку СКА удалось «Динамо» и «Локомотиву». Но даже несмотря на эти относительные неудачи, питерцы с огромным отрывом возглавляют список самых результативных команд лиги — на их счету 148 заброшенных в основное время шайб (3.36 за игру).
В матчах с участием СКА в среднем забрасываются 5.3 гола, в играх ЦСКА — 5.2. Однако в очных встречах команды, как правило, сбавляют обороты — оформили шесть и более шайб всего дважды в десяти последних играх. На ровно три гола в предстоящем матче котировка — 7.30, на четыре — 4.50, на пять — 5.30.
ЦСКА после победы над СКА провел две встречи и обе проиграл — «Локомотиву» (1:3) и «Динамо» (1:2). В результате в декабре у московских армейцев накопилось уже четыре поражения в семи матчах.
Для команды Ротенберга проигрыш ЦСКА по-прежнему единственный — декабрьский. После него питерцы успели побить «Спартак» (4:2).
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА
Проигрыш СКА в домашнем дерби — скорее стечение обстоятельств. Армейцы Санкт-Петербурга немного просели по реализации, но в целом показали стабильный хоккей, как и в других предыдущих встречах. Прежде им его хватало для достижения результата.
Новая игра пройдет в Москве — Хайруллин и Яшкин с партнерами постараются сделать все возможное, чтобы побить Окулова и Григоренко на их площадке. Тем более соперник очень нестабилен: четыре поражения на коротком месячном отрезке и два подряд — непростительный результат для команды такого уровня и притязаний, как ЦСКА.
Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2