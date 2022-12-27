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ЦСКА — СКА: Хайруллин и Яшкин поквитаются за домашнее поражение

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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СКА.
Фото Getty Images
Питерские армейцы выступают значительно стабильнее соперника.

28 декабря в Континентальной хоккейной лиге состоится второе за неделю армейское дерби — ЦСКА примет СКА. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, стартует она в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 28 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом ЦСКА. На победу московских армейцев в основное время предложено поставить за 2.30, вероятность исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.70 (23%), успех СКА — за 2.90 (34%).

Триумф хозяев с учетом овертайма и серии буллитов можно оформить за 1.73, у гостей это условие идет за 2.10.

На то, что СКА не уступит в основное время, котировка — 1.57. Матч недельной давности остался за ЦСКА по итогам 60 минут игры — 2:1.

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Выберите один из множества вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • тотал больше 4.5 гола доступен за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28;

  • ТБ 5.5 — за 2.17, ТМ 5.5 — за 1.69.

Каждая команда забросит минимум две шайбы? Такой исход идет за 1.75, противоположный — за 2.08.

Эксперты считают, что счет в матче, с наибольшей вероятностью, откроют москвичи. Котировка на это — 1.78. На гол СКА можно поставить за 1.97.

Отличный коэффициент на точный бросок в пустые ворота — 3.20.

ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 28 декабря 2022 года

Команды встречались совсем недавно: 21 декабря в Санкт-Петербурге ЦСКА был сильнее со счетом 2:1. При этом результат совсем не соответствует течению матча: хозяева были агрессивнее и нанесли по воротам соперника 34 броска против 20 у москвичей. Исход решили два важных компонента — реализация и выигранные вбрасывания. ЦСКА преобразовал в голы ровно 10% бросков, СКА — лишь 2.94%. По игре на точке счет 27:35. А еще питерцы трижды играли в большинстве — безрезультатно.

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Для команды Романа Ротенберга это был третий матч из последних десяти, в котором она забросила меньше двух шайб. Ранее сдержать атаку СКА удалось «Динамо» и «Локомотиву». Но даже несмотря на эти относительные неудачи, питерцы с огромным отрывом возглавляют список самых результативных команд лиги — на их счету 148 заброшенных в основное время шайб (3.36 за игру).

В матчах с участием СКА в среднем забрасываются 5.3 гола, в играх ЦСКА — 5.2. Однако в очных встречах команды, как правило, сбавляют обороты — оформили шесть и более шайб всего дважды в десяти последних играх. На ровно три гола в предстоящем матче котировка — 7.30, на четыре — 4.50, на пять — 5.30.

ЦСКА после победы над СКА провел две встречи и обе проиграл — «Локомотиву» (1:3) и «Динамо» (1:2). В результате в декабре у московских армейцев накопилось уже четыре поражения в семи матчах.

Для команды Ротенберга проигрыш ЦСКА по-прежнему единственный — декабрьский. После него питерцы успели побить «Спартак» (4:2).

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Проигрыш СКА в домашнем дерби — скорее стечение обстоятельств. Армейцы Санкт-Петербурга немного просели по реализации, но в целом показали стабильный хоккей, как и в других предыдущих встречах. Прежде им его хватало для достижения результата.

Новая игра пройдет в Москве — Хайруллин и Яшкин с партнерами постараются сделать все возможное, чтобы побить Окулова и Григоренко на их площадке. Тем более соперник очень нестабилен: четыре поражения на коротком месячном отрезке и два подряд — непростительный результат для команды такого уровня и притязаний, как ЦСКА.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Квинси Промес

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Спартак

 14
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Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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