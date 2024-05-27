Плющев: «Сборная России вряд ли бы дошла до полуфинала чемпионата мира-2024»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что национальная команда России не смогла бы дойти до полуфинала чемпионата мира по хоккею 2024 года.

Победителем турнира стала Чехия, обыгравшая в финале Швейцарию со счетом 2:0.

«Думаю, сборная России попала бы в плей-офф, но сомневаюсь, что прошла бы дальше. Даже в полуфинал бы не прошла. Тот хоккей, который сейчас демонстрируют наши игроки, во многом отличается от того, что я увидел на чемпионате мира. Все ведущие команды играют в одном ключе — агрессивный, мощный и жесткий хоккей. Мы в такой хоккей не играем уже давно. По этой логике россияне не смогли бы конкурировать», — цитирует Плющева Metaratings.ru.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (IIHF) от февраля 2022 года.