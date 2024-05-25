«Зенит» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 25 мая 2024 года онлайн в прямом эфире
«Зенит» проведет потенциально чемпионский матч против «Ростова»: для золота петербуржцам необходимы победа и поражение «Динамо» в параллельной встрече. Игра пройдет 25 мая на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16:20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна».
Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.22, это около 80% вероятности исхода. Успех ростовчан предложен с котировкой 14.0 (6%), даже ничья идет за гораздо меньшие 6.60 (14%).
Последние две встречи команд в РПЛ закончились вничью. Поставить на то, что «Ростов» не уступит и в предстоящем поединке, можно за 4.49.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отразили серьезное превосходство «Зенита»:
• 2:0 — за 5.20;
• 3:0 — за 6.00;
• 1:0 — за 6.40.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.19. Опция «обе забьют — нет» дана за 1.62.
Вариант «победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча» предложен за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4