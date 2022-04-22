ЦСКА — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 22 апреля 2022 года
22 апреля 2022 года состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА примет «Металлург». После двух игр в Магнитогорске счет противостояния — 1:1. Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, ЦСКА — большой фаворит: успех армейцев в основное время оценен в 1.81, то есть около 53% вероятности. Победа «Металлурга» идет с коэффициентом 3.70 (26%). На ничью можно поставить с котировкой 4.40 (21%).
При благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на хозяев принесет 1810.
Чтобы поиграть с эмоциями, можно взять один из вариантов исхода с форой:
• Ф1 (-1.5) идет за 2.38;
• Ф1 (-1) — за 2.07;
• Ф2 (+1) — за 1.71;
• Ф2 (-1) — за 4.90.
Во второй игре серии команды набросали 10 шайб (победа «Металлурга» 6:4). Взять тотал больше 6,5 гола в предстоящем матче можно с коэффициентом 3.90, меньше — за 1.23. Тотал больше пяти шайб оценен менее рискованными 2.05, обратная линия идет за 1.72.
Индивидуальный тотал хозяев больше 3,5 гола предложен с котировкой 2.80, меньше — 1.41. У «Магнитки» эта линия оценена в 5.70 и 1.12 соответственно.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Металлург»
Даже несмотря на крупное поражение в прошлом матче, ЦСКА выглядит явным фаворитом третьей игры. Армейцы должны начать серию в Москве с победы благодаря более сбалансированному составу и выстроенной игре. Родные трибуны тоже добавят сил. Неудивительно, что «Металлург» зацепил одну домашнюю встречу, но выиграть у ЦСКА в гостях — намного сложнее.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с коэффициентом 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0