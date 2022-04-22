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ЦСКА — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 22 апреля 2022 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 22 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Иван Федотов и Владислав Провольнев (ЦСКА).

22 апреля 2022 года состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА примет «Металлург». После двух игр в Магнитогорске счет противостояния — 1:1. Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, ЦСКА — большой фаворит: успех армейцев в основное время оценен в 1.81, то есть около 53% вероятности. Победа «Металлурга» идет с коэффициентом 3.70 (26%). На ничью можно поставить с котировкой 4.40 (21%).

При благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на хозяев принесет 1810.

Чтобы поиграть с эмоциями, можно взять один из вариантов исхода с форой:

• Ф1 (-1.5) идет за 2.38;

• Ф1 (-1) — за 2.07;

• Ф2 (+1) — за 1.71;

• Ф2 (-1) — за 4.90.

Во второй игре серии команды набросали 10 шайб (победа «Металлурга» 6:4). Взять тотал больше 6,5 гола в предстоящем матче можно с коэффициентом 3.90, меньше — за 1.23. Тотал больше пяти шайб оценен менее рискованными 2.05, обратная линия идет за 1.72.

Индивидуальный тотал хозяев больше 3,5 гола предложен с котировкой 2.80, меньше — 1.41. У «Магнитки» эта линия оценена в 5.70 и 1.12 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Металлург»

Даже несмотря на крупное поражение в прошлом матче, ЦСКА выглядит явным фаворитом третьей игры. Армейцы должны начать серию в Москве с победы благодаря более сбалансированному составу и выстроенной игре. Родные трибуны тоже добавят сил. Неудивительно, что «Металлург» зацепил одну домашнюю встречу, но выиграть у ЦСКА в гостях — намного сложнее.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с коэффициентом 1.81.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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