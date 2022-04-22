22 апреля 2022 года состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА примет «Металлург». После двух игр в Магнитогорске счет противостояния — 1:1. Встреча на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, ЦСКА — большой фаворит: успех армейцев в основное время оценен в 1.81, то есть около 53% вероятности. Победа «Металлурга» идет с коэффициентом 3.70 (26%). На ничью можно поставить с котировкой 4.40 (21%).

При благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на хозяев принесет 1810.

Чтобы поиграть с эмоциями, можно взять один из вариантов исхода с форой:

• Ф1 (-1.5) идет за 2.38;

• Ф1 (-1) — за 2.07;

• Ф2 (+1) — за 1.71;

• Ф2 (-1) — за 4.90.

Во второй игре серии команды набросали 10 шайб (победа «Металлурга» 6:4). Взять тотал больше 6,5 гола в предстоящем матче можно с коэффициентом 3.90, меньше — за 1.23. Тотал больше пяти шайб оценен менее рискованными 2.05, обратная линия идет за 1.72.

Индивидуальный тотал хозяев больше 3,5 гола предложен с котировкой 2.80, меньше — 1.41. У «Магнитки» эта линия оценена в 5.70 и 1.12 соответственно.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Металлург»

Даже несмотря на крупное поражение в прошлом матче, ЦСКА выглядит явным фаворитом третьей игры. Армейцы должны начать серию в Москве с победы благодаря более сбалансированному составу и выстроенной игре. Родные трибуны тоже добавят сил. Неудивительно, что «Металлург» зацепил одну домашнюю встречу, но выиграть у ЦСКА в гостях — намного сложнее.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с коэффициентом 1.81.