ЦСКА — «Металлург»: команда Федорова докажет, что поражение было случайностью
22 апреля 2022 года ЦСКА и «Металлург» проведут третий матч финальной серии Кубка Гагарина, счет в противостоянии — 1:1, в Магнитогорске команды обменялись победами. Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 22 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА безусловным фаворитом: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.78, около 54% вероятности. Несмотря на успех во второй игре (6:4), новый триумф «Металлурга» оценен в 3.60 (26%). Котировка на ничью — 4.70 (20%).
Для подстраховки можно поставить на один из результатов с форой:
• Ф1 (-1.5) идет за 2.38;
• Ф1 (-1) — за 2.07;
• Ф2 (+1) — за 1.71;
• Ф2 (-1) — за 4.90.
В последней игре команды оформили десять шайб: тотал больше 5.5 гола на третий матч серии можно взять за 2.60, меньше — за 1.46. Тотал больше четырех шайб предложен с котировкой 1.47, меньше идет за 2.55.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.16, обратную ставку можно сделать за 4.80.
ЦСКА — «Металлург»: прогноз и анализ матча КХЛ 22 апреля 2022 года
Команды ярко начали финальную серию и выдали уже два зрелищных матча: в первом армейцы выиграли 3:1, во втором уступили 4:6. Общая черта игр — медленное начало: несмотря на массу шайб, за два матча в первом периоде соперники оформили всего одну на двоих. Поставить на тотал меньше 1.5 гола в первой 20-минутке можно с коэффициентом 1.52.
В целом по плей-офф ЦСКА выглядел более сбалансированной командой: до финала армейцы потерпели всего три поражения (все — в финале Западной конференции), «Магнитка» уступила пять раз. При этом команда из Магнитогорска проигрывала в каждой стадии.
Поражение во втором матче — не показатель близости класса команд. «Магнитка» должна была зацепить одну домашнюю игру, хотя на старте серии армейцы почти без проблем разобрались с соперником. Плюс «Металлург» победил благодаря крутой реализации: из 15 бросков в створ сразу шесть оказались голевыми, в первой игре из 11 выстрелов результативным стал только один.
На первую игру в Москве индивидуальный тотал «Магнитки» больше двух шайб предложен с котировкой 2.10, обратная линия идет за 1.69.
Армейцы по-прежнему выделяются сбалансированностью: семь шайб «Металлургу» забросили семь разных игроков. На дистанции в несколько игр такая многофункциональность выглядит серьезным преимуществом. У «Магнитки» нет похожей вариативности. Победа 6:4 — во многом заслуга лидеров команды Филиппа Майе (1+3) и Брендана Лайпсика (1+1).
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Металлург» 22 апреля 2022 года
Поражение ЦСКА во второй игре серии — не неожиданность, но и не признак изменения соотношения сил в финале. Армейцы остались большим фаворитом и на домашнем льду должны без проблем переиграть «Металлург».
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с коэффициентом 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0