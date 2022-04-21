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ЦСКА — «Металлург»: команда Федорова докажет, что поражение было случайностью

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 22 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
ХК ЦСКА.
Победа 6:4 — не показатель силы уральцев.

22 апреля 2022 года ЦСКА и «Металлург» проведут третий матч финальной серии Кубка Гагарина, счет в противостоянии — 1:1, в Магнитогорске команды обменялись победами. Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 19.30 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 22 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА безусловным фаворитом: поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.78, около 54% вероятности. Несмотря на успех во второй игре (6:4), новый триумф «Металлурга» оценен в 3.60 (26%). Котировка на ничью — 4.70 (20%).

Для подстраховки можно поставить на один из результатов с форой:

• Ф1 (-1.5) идет за 2.38;

• Ф1 (-1) — за 2.07;

• Ф2 (+1) — за 1.71;

• Ф2 (-1) — за 4.90.

В последней игре команды оформили десять шайб: тотал больше 5.5 гола на третий матч серии можно взять за 2.60, меньше — за 1.46. Тотал больше четырех шайб предложен с котировкой 1.47, меньше идет за 2.55.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.16, обратную ставку можно сделать за 4.80.

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ЦСКА — «Металлург»: прогноз и анализ матча КХЛ 22 апреля 2022 года

Команды ярко начали финальную серию и выдали уже два зрелищных матча: в первом армейцы выиграли 3:1, во втором уступили 4:6. Общая черта игр — медленное начало: несмотря на массу шайб, за два матча в первом периоде соперники оформили всего одну на двоих. Поставить на тотал меньше 1.5 гола в первой 20-минутке можно с коэффициентом 1.52.

В целом по плей-офф ЦСКА выглядел более сбалансированной командой: до финала армейцы потерпели всего три поражения (все — в финале Западной конференции), «Магнитка» уступила пять раз. При этом команда из Магнитогорска проигрывала в каждой стадии.

Поражение во втором матче — не показатель близости класса команд. «Магнитка» должна была зацепить одну домашнюю игру, хотя на старте серии армейцы почти без проблем разобрались с соперником. Плюс «Металлург» победил благодаря крутой реализации: из 15 бросков в створ сразу шесть оказались голевыми, в первой игре из 11 выстрелов результативным стал только один.

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На первую игру в Москве индивидуальный тотал «Магнитки» больше двух шайб предложен с котировкой 2.10, обратная линия идет за 1.69.

Армейцы по-прежнему выделяются сбалансированностью: семь шайб «Металлургу» забросили семь разных игроков. На дистанции в несколько игр такая многофункциональность выглядит серьезным преимуществом. У «Магнитки» нет похожей вариативности. Победа 6:4 — во многом заслуга лидеров команды Филиппа Майе (1+3) и Брендана Лайпсика (1+1).

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Металлург» 22 апреля 2022 года

Поражение ЦСКА во второй игре серии — не неожиданность, но и не признак изменения соотношения сил в финале. Армейцы остались большим фаворитом и на домашнем льду должны без проблем переиграть «Металлург».

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА с коэффициентом 1.78.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
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