Выездной матч вряд ли поможет прервать черную полосу.

22 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ сыграют «Сочи» и «Ахмат». Встреча начнется в 19.00 мск на стадионе «Фишт», транслировать ее будет телеканал «Матч! Премьер». Команды занимают четвертое и восьмое места в турнирной таблице соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 22 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают уверенным фаворитом сочинцев — на команду Владимира Федотова можно поставить за 1.93 (51%). Успех «Ахмата» маловероятен и оценивается котировкой 4.20 (23%), чуть больше шансов в этой встрече на ничью — 3.60 (26%).

«Сочи» входит в топ-5 клубов РПЛ по результативности, «Ахмат» в ином матче тоже может раздать веселья. Так что тотал больше трех мячей не выглядит нереальным, а поставить на него можно за 2.85. Обратный исход можно взять за 1.43.

Верите, что «Ахмат» прервет черную серию? Котировка на Х2 — 1.93.

Несмотря на разницу в турнирной таблице, команды одинаково опасны в атаке, поэтому коэффициент 1.90 доступен и на вариант «обе забьют», и на «обе забьют — нет».

«Сочи» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 22 апреля 2022 года

Можно смело сказать: «Сочи» на «Фиште» уже не тот, что прежде. От звания самой домашней команды РПЛ не осталось и следа, Федотов и команда не могут победить в Олимпийском парке уже четыре матча подряд: проиграли ЦСКА, «Крыльям», сыграли вничью с «Зенитом» и «Локомотивом»... Как это трактовать? Если сочинцы продолжат так разбрасываться очками дома,то места в пятерке по итогам сезона им не видать.

По забитым мячам ситуация тоже далека от идеала. Да, четыре раза «Сочи» оформили по два гола, но в этих матчах xG был гораздо меньше, даже чем у проигравшего соперника. Долго ли продлится такое везение? Если верите, что минимум до конца матча с «Ахматом», можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 2.00.

У «Ахмата» все совсем плохо. Андрей Талалаев бодро начал, но сейчас рискует выковать для грозненцев самую длительную за последние много лет серию без побед. Он уже повторил результат из 2019 года (тогда шесть туров клуб чередовал ничьи и поражения), но тренеру еще есть куда стремиться — в 2015-м «Ахмат» не мог победить на протяжении десяти туров. Хотя грозненцам ничего не угрожает — они точно не вылетят и вряд ли поднимутся выше, — футболисты едва ли настроены бросить играть за пять туров до финиша сезона. Другое дело, что одного желания на данном этапе может не хватить.

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Ахмат»

В этом матче все упирается в «Ахмат». «Сочи» все еще создает определенный уровень давления, и если сопротивления гостей не хватит, чтобы его выдержать или даже переломить, то третье поражение подряд станет вполне реальным. Но Андрей Талалаев, судя по интервью, спокоен — и наверняка рассчитывает вырулить. Бросать весла точно никто не собирается, но запала даже для ничьей вряд ли хватит.

Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» за 1.93.