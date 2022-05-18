18 мая 2022 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится финал Лиги Европы — немецкий «Айнтрахт» сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 21.40 мск. Главный арбитр предстоящей игры — Славко Винчич из Словении.

«Айнтрахт» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На триумф команды Оливера Глазнера в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, вероятность исхода — примерно 42%. На успех «Рейнджерс» котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (26%).

Кубок отправится в Германию? Котировка на такой финал — 1.74. На то, что уедет в Шотландию, — 2.17.

Прогноз на предстоящий матч оставил комментатор Виктор Гусев. Он считает, что команды не порадуют болельщиков обилием голов.

«Кто-то скажет, что это далеко не главный европейский турнир и далеко не гранды в его финале. Однако давайте взглянем, кто выигрывал Лигу Европы за последние годы. Это могли быть «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», был финал между «Арсеналом» и «Челси». Этот матч важен и для «Айнтрахта», и для «Рейнджерс». Победа гарантирует путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Айнтрахт» — середняк бундеслиги. «Рейнджерс» и так в Лиге чемпионов, но ему придется пройти квалификацию, а здесь он может гарантировать себе сразу участие в группе.

«Рейнджерс» выбил и дортмундскую «Боруссию», и «Лейпциг». Однако нельзя сказать, что шотландцы снова победят немецкий клуб. Все немецкие клубы — самостоятельные величины. Если мы говорим о подвигах «Глазго» в этом турнире, то прежде всего это домашние победы. Здесь же матч будет выездным для обеих команд. У шотландцев еще впереди финал национального Кубка против «Хартса». Немцы же уже завершили сезон бундеслиги. Ставка велика для обоих соперников.

Думаю, что команды будут играть осторожно, особенно поначалу. «Осторожность» будет главным словом для этого противостояния. «Айнтрахт» на пути к финалу провел 12 матчей и лишь раз проиграл в основное время. Это заслуживает уважения. Еще были семь побед и четыре ничьи. «Рейнджерс» вылетел из Лиги чемпионов от «Мальме». В Лиге Европы у шотландцев семь побед, четыре ничьи и пять поражений. «Рейнджерс» много пропускает. Мне кажется, что немцы здесь фавориты. Однако я буду исходить из осторожности команд. Думаю, что в основное время будет мало забитых мячей", — заявил Гусев для Stavka.tv.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ принимают ставки на тотал меньше 2.5 гола в основное время с коэффициентом 2.00.